【復仇者聯盟4】Marvel隊長非救主　雷神老友粉筆字劇透好幾部戲

《復仇者聯盟4：Endgame》今年4月就上映，被看好延續《復仇者聯盟3：無限之戰》的佳績，預定2019年票房冠軍的位置。繼前作的心碎結局，一眾粉絲都期待成班英雄今集怎樣扭轉劣勢，不過近日有影迷細心分析，原來致勝的關鍵人物不是鐵甲奇俠，亦不是Marvel隊長，而是一個沒有超能力的小配角，更揭他早於2013年電影《雷神奇俠2：黑暗世界》中已洞悉一切。

《Marvel隊長》將在《復4》前上映，粉絲認定兩者必有重大關連。（網上圖片）

《復仇者聯盟3：無限之戰》以魁隆彈指令全宇宙一半生物化灰作結，哪些角色能逃過一劫引起粉絲激辯，但早前官方電影外傳小說揭露雷神好友科學家Erik Selvig和Darcy Lewis都存活下來，有分析指他們將成《復4》關鍵。

根據Reddit用戶mushbert分析，《雷神奇俠2：黑暗世界》中有一幕講科學家Erik Selvig站在黑板前，在背景看似雜亂的粉筆字中，其實劇透了之後幾部MCU電影。文中指Erik Selvig除了在《雷神奇俠》首兩集中登場，在首集《復仇者聯盟》中曾被洛基以心靈寶石控制，所以他早已知道之後會發生的事，魁隆的計劃會成功也在他意料之內，證據包括《雷神奇俠2：黑暗世界》黑板一幕，右方預告了「Dark Energy」，在《雷神奇俠3：諸神黃昏》才出現的「the crossroads」和「the trash planet」Sakaar，還有《蟻俠2：黃蜂女現身》提到的「Phase transition」概念，力證Erik Selvig才是整個MCU睇得最通透的人。

當中，黑板上有「Fractal Gateways Connecting Mutipal Branes」字眼和疑參考《相對論》的「Simonson's Theory of Relativity」，都被指暗示將會有穿越時空元素，亦跟一直以來的推測吻合，推斷Marvel可能早在6年前就埋下伏線。列舉完證據，Reddit用戶mushbert之後接着推敲劇情，指由於魁隆強行用無限寶石消滅一半生物，破壞宇宙平衡，令次元之間出現斷層，從出現比魁隆更具威脅性的宇宙形體，他猜測魁隆會因犧牲愛囡Gamora而感到內疚，所以試圖彈指想扭轉局面，卻產生更大的時空裂痕，預計Marvel會以藉此將《神奇四俠》和《變種特攻》重新結合為同一宇宙，理論在粉絲間備受推崇。