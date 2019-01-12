【復仇者聯盟4】魁隆同嘉魔娜關係大變動　新漫畫爆出恩怨逆轉？

《復仇者聯盟4》（Avengers 4：Endgame）將會在4月上映，大家等得心急如焚，急不及待紛紛猜測劇情發展，亦同時留意着何時會有新一條預告出現。而在最新一輯有關大奸角魁隆（Thanos）的漫畫系列中，就揭露了更多魁隆跟養女嘉魔娜（Gamora）背後的故事，原來魁隆未必是嘉魔娜的「殺族仇人」，更曾經為養女許下承諾，替她復仇。

最新漫畫系列將會進一步，講述更多魁隆和養女嘉魔娜的故事。

隨著《復仇者聯盟4》（Avengers 4：Endgame）的上映期日漸逼近，有關各個主角的生死和發展都有很多不同猜測，而這次就輪到跟魁隆與養女嘉魔娜有關。最新一輯漫畫系列Thanos#1，作者是Tini Howard，就會進一步披露魁隆跟養女嘉魔娜的故事。

魁隆在《復仇者聯盟3》中為了得到靈魂寶石，不惜犧牲了嘉魔娜。（劇照）

在Marvel的漫畫世界中，講述嘉魔娜的宇宙族群Zen-Whoberi被無情滅族，嘉魔娜成為最後的倖存者。漫畫世界的情節發展跟電影一樣，提到魁隆當時發現並收養了她。嘉魔娜由小至大都被魁隆訓練，教她一連串的暗殺技術，嘉魔娜武藝高超，甚至被封為「宇宙最危險的女人」。

嘉魔娜在養父的培養下，學會了一身暗殺技術，曾經毀滅了無數星球與生命，因此而有了「宇宙最危險的女人」的稱號。（劇照）

不過漫畫跟電影版本中有一個最重要的分別，漫畫中，嘉魔娜是被外星族Badoon滅族，換言之魁隆不算是她的「殺族仇人」。相反魁隆收養她時答應了會協助她報仇，宰殺那個殺害嘉魔娜整個種族的外星族Badoon。雖然在漫畫世界中，魁隆並不是嘉魔娜的殺父仇人，但據知他們二人的關係也並不和諧，當中還夾離着很多恩怨。

漫畫跟電影一樣講述嘉魔娜被滅族後，魁隆收養了她，但漫畫中把嘉魔娜滅族的就另有他人。（劇照）

其實在《復仇者聯盟3》中，相信大家都感受到魁隆與養女嘉魔娜之間的關係是有多複雜，他們的感情﹑互相的愛並不是輕易能理解。（劇照）

作者Howard最近在接受外國媒體訪問時，提到他創作這系列的漫畫時，覺得魁隆（Thanos）這個強大的宇宙霸主是瘋狂，但同時是很聰明。魁隆掌管着一切，某程度上是很可怕。但如果每個人都因為害怕，而不敢問他的故事，這樣就沒有人能令魁隆去面對自己的瘋狂。他又好奇在成千上萬的孩子中，為什麼魁隆看待嘉魔娜時會特別不同？這一點相信影迷早前在電影中也感受得到，對著嘉魔娜，他的眼神是不一樣的，看著嘉魔娜他似乎變得有一絲溫柔。最新漫畫Thanos#1將會在4月面世，電影《復仇者聯盟4》亦會在4月上映。

據知在第一期的漫畫中，更會回答一個粉絲們都很可能會關心的問題，就是「為什麼是她？為什麼魁隆會選擇Gamora？」（劇照）