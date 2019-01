【復仇者聯盟4】《漢娜的遺言》主角加盟　身份跟鐵甲奇俠有關？

在上年10月,外國傳媒突然公布,《漢娜的遺言》(13 Reasons Why)女星Katherine Langford加入《復仇者聯盟4》(Avengers: Endgame),並已經完成拍攝。而當時Marvel Studio並沒有公布其角色及造型照,一切來得相當神秘兼保密。 直到日前,Katherine Langford更新其社交網站,並附上一句「She(red)y」。在這個敏感的時期上載新照片,Marvel粉絲當然不會放過任何猜測劇情走向的機會,究竟這個「Red」字的含意對表什麼,相信仍有待下回分解。

《漢娜的遺言》女星Katherine Langford在其IG公布了疑似其《復仇者聯盟4》造型。(katherinelangford ig 擷圖)

當大家都以為《復仇者聯盟4》拍攝及補拍完成,近日劇組又靜悄悄地再展開補拍,據了解,當中包括《銀河守護隊》的悲慘姐妹花,飾演「獵布拉」的嘉倫招莉仁(Karen Gillan)及「嘉魔娜」的素兒蘇丹娜(Zoe Saldana)、另有在《復仇者聯盟3:無限之戰》(Avengers: Infinity War)失蹤的「鷹眼」謝洛美維納(Jeremy Renner),他在《復仇者聯盟4》將以浪人(Ronin)造型登場。

嘉魔娜及獵布拉都有參與這次補拍。(劇照)

至於在10月才加入復仇者聯盟陣營的Katherine Langford也有出席這此補拍,還在其Instagram上傳了一張紅色頭髮的正面造型照。當時有粉絲猜測她將會飾演蟻俠女兒Cassie Lang的年青版;亦有傳是「女鷹眼」Kate Bishop;也有指是Tony Stark及Pepper的孩子。如今Katherine Langford新造型曝光,雖然看似訊息不多,然而各路粉絲卻斷言,她演的角色就是Tony Stark及Pepper的孩子。

「鷹眼」謝洛美維納也有參與這次補拍。(renner4real ig 擷圖)

除了飾演Virginia "Pepper" Potts的演員Gwyneth Paltrow曾確認二人將會有一個孩子外,而當時有指《復仇者聯盟3》的刪減片段中,也有提及Pepper想跟Tony Stark說懷孕的事情,可惜被Harold "Happy" Hogan捷足先登。另外,《復仇者聯盟4》導演羅素兄弟也曾談及兩人是否真的擁有小孩,然而當時導演的各答案相當含糊。如今看來,這或一切已成定局了,因為有影迷憑一個「Red」字解釋,指Virginia "Pepper" Potts的由來。根據Marvel粉絲專頁Marvel Database指出「Virginia Potts之所以叫Pepper,是因為她面上的雀斑及紅頭髮。」(Virginia Potts, called "Pepper" because of her freckles and red hair),所以「Red」字或者是來自其母親Pepper的特徵,然而目前一切只是粉絲的猜測。