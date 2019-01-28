《神奇女俠3》計劃有變　系列導演Patty Jenkins有機會拒絕執導？

《神奇女俠3》（Wonder Woman 3） 離我們不遠

Patty Jenkins執導的第一部《神奇女俠》電影獲得傑出的成果，不過華納似乎還是花了一段時間與她交涉，才成功說服她繼續掌鏡將於2020年的全新續集《神奇女俠1984》。雖然可能還要再等上好幾年的時間，不過以《神奇女俠》在DCEU電影的聲勢，有第三部電影的計畫也不意外，而且Patty Jenkins已經準備好了。

《神奇女俠》劇照

Patty Jenkins最近正如火如荼地進行全新電視劇《I Am the Night》宣傳工作，這部劇集找來《神奇女俠》的影星基斯派恩（Chris Pine）。在最近的一則訪談中，她被問到對於《神奇女俠》第三集的展望。但目前來說她並不能透露太多，不過這位導演也證實她對於這部勢在必行的第三集已有計畫。雖然她最後也可能並不會親自執導這部續集。

我個人對於《神奇女俠3》有個非常明確的計畫。無論到最後是不是由我來執導，我心中已有對這位角色故事結局的想像，而且充滿熱情想要完成它。 Patty Jenkins

看來Patty Jenkins對於《神奇女俠》系列故事的最終走向已有想法。通常來說，優秀的系列電影作品都會事先規劃一個明確的目標，因為太過急就章或鬆散混亂的設定會讓觀眾難以消化。

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Patty Jenkins的其他計畫

以《神奇女俠》目前的聲勢看來，華納兄弟絕對會竭盡一切所能讓她繼續執導系列的下一部電影，就算Patty Jenkins最後沒接下導演工作，也可能會以監製身分參與這部續集，或是負責處理電影的劇本。

《神奇女俠》劇照

關於她目前仍猶豫的原因可能有幾點：第一，每部電影都是相當龐大的工程，而且從計畫到完成也必須要花上好幾年的時間。在連續執導了兩部電影後，Patty Jenkins似乎也會想好好休息一下。除此之外，歸功於《神奇女俠》的成功，荷里活也漸漸開始正視女性導演的地位，而她似乎終於能順利推動其他電影計畫。

《神奇女俠》系列導演Patty Jenkins。（電影花絮）

Patty Jenkins表示：「我認為業界終於開始意識到：就算是無法讓人完全看懂的電影也是有市場的，這真是太棒了！我心裡想着『天啊！我有好多想說的故事，現在我終於有機會可以實現它們了。』」

Patty Jenkins 2003年執導的電影《美麗女狼》（Monster）曾經讓查理絲花朗 （Charlize Theron）拿到奧斯卡最佳女演員獎，在那之後，Patty Jenkins一直到2017年的《神奇女俠》前都沒有執導過任何新作品，而現在的她可說是火力全開。身為一位導演，她除了DC擴充宇宙之外，一定還有許多其他想完成的電影，因此暫時放下系列電影，另尋其他可能性也是非常合理的決定。

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查理絲花朗得獎作《美麗女狼》由Patty Jenkins執導。（劇照）

但至少我們現在知道除了2020年的《神奇女俠1984》值得期待之外，我們還有更多機會在大銀幕上看到由姬嘉鐸（Gal Gadot）主演的神奇女俠故事。

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