【奧斯卡2019】《星仔打官司》12歲童星封影帝　一片成名脫貧成功

作為兒女，孝順父母是天經地義的事，然而世上原來真的有爸爸媽媽不愛自己的孩子，將骨肉視為換取金錢的貨物，迫得下一代反抗，這不是憑空想像的故事，而是每天都在發生的真實事件。 入圍本屆奧斯卡最佳外語片的黎巴嫩電影《星仔打官司》（Capharnaum），正正講述一名於貧民窟生活的男孩，為保護妹妹不被賣走而向父母動粗，更犯下過失殺人而入獄，但歸根究底他只是想生存下來。

Zain難忍父母糟蹋他跟妹妹，決心控告他們。

「我要控告我的父母，因為他們生下了我」

《星仔打官司》呈現貧民窟最黑暗的一面，跟很多家庭一樣，父母面對貧窮，只會生育卻不願養育，這些沒有登記戶籍的孩子，淪為上代的生財工具，販賣人口是家常便飯。電影講述12歲少年Zain，跟妹妹在街頭叫賣維生，眼見父母要賣走女兒，一心保護妹妹的他，忍無可忍意外犯下殺人罪而淪為階下囚，身在獄中的他決定要控告罪魁禍首──他的父母。

女導演Nadine Labaki看準Zain出身於貧民窟，能演出難民的掙扎。

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現年14歲的男主角Zain Al Rafeea跟角色一樣，在敘利亞貧民窟出生，2012年以難民身份移居黎巴嫩。兩年前獲邀拍攝《星仔打官司》時，Zain還未接受過教育，是一名文盲，而他本身亦沒有演出經驗，導演Nadine Labaki以他的本名為角色命名。

Zain Al Rafeea一片成名，獲安排到挪威過新生活，但尚有千千萬萬名難民正身在水深火熱中，等待別人拯救。（Getty Images）

一片成名過新生活

雖然Zain首次拍戲，但憑著真摰的演出感動萬千觀眾，更奪得土耳其金橘獎影帝殊榮。成名後的他亦成功脫貧，導演去年11月透露Zain取得挪威國藉，與家人於當地定居，最重要的是，他終於可以接受教育，過著正常的童年生活，在公園玩耍嬉戲，而不是在垃圾堆中將利刀當作玩具。

《星仔打官司》去年入圍康城影展的主競賽單元，大獲好評並勇奪「評審團獎」及「人道精神大獎」，香港將於下月初上映。