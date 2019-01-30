【復仇者聯盟4】再揭已死角色回歸　邪神洛基或彌補失言遺憾

喪屍元素近年再成熱門影視題材，《復仇者聯盟4》（Avengers: Endgame）一樣示範咩叫人死都能復生，且不用靠病毒都做到，電影映期進入倒數，近日陸續有劇情相關資訊流出，一直盛傳戲中會大玩穿越時空，一片睇晒Marvel電影宇宙集10年之大成有幾勁。 而除了免化灰名單，有哪些舊角色會回歸亦備受熱議，最新人選就傳出雷神媽媽Frigga都會在新作現身。

《雷神奇俠2 黑暗世界》中洛基對母后說出「你不是我媽媽」，令對他視如己出的Frigga傷心不已。（劇照）

年度最矚目超英片《復仇者聯盟4》將緊接《Marvel隊長》上映，作為MCU第3階段最終章，整個班底人數是十年以來新高，加上有傳是幾位元祖復仇者告別作，未上映已討論度爆燈，近日有外媒報道，除了Frank Grillo飾演的Crossbones、John Slattery飾演鐵甲奇俠爸爸Howard Stark、Hayley Atwell飾美隊舊愛Peggy Carter等，連Rene Russo飾演的雷神母后Frigga都會回歸。

雖然Marvel貫徹保密作風，未有透露續集劇情，但外界普遍對劇情牽涉穿越時空元素深信不疑，有外國網站提出最新證據，大爆奧丁之妻、Asgard的王后Frigga都會在《復4》中露面，她在《雷神奇俠2 黑暗世界》中被黑暗精靈領袖Algraim殺死，再次曲線證明今集成班英雄會回到過去。

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但除了穿越時空，另有分析指《復4》好可能會呈現Asgard的天堂Valhalla，觀眾早於《復仇者聯盟2: 奧創紀元》就曾透過雷神的視角，見到至親死後在極樂世界的樣子，而在《無限之戰》慘死的邪神洛基好有機會到Valhalla跟母后Frigga相聚。

過去早有外媒影到《復4》到英格蘭杜咸（Durham）達勒姆座堂（Durham Cathedral）拍攝，當時就被指跟Valhalla有關。雖然洛基是養子，但Frigga對他視如己出，他在《雷神奇俠2 黑暗世界》中卻對她說出「你不是我媽媽」，令母后傷心不已，雙方都留下遺憾，若然推測屬實，母子重逢一幕將成《復4》一大催淚位，亦可為洛基在MCU的戲份埋尾，之後專心投入獨立美劇。

不過不止舊角色會紛紛再現大銀幕，亦有關於《復4》新角色的資料流出，導演羅素兄弟加入MCU前，曾執導爆笑人氣美劇《Community》和《Arrested Development》，當中前者的兩個角色Abed Nadir和Jim Rash曾分別客串《美國隊長2》和《美國隊長3：英雄內戰》，而後早「Blue Man」去年亦悄悄在《復仇者聯盟3：無限之戰》中出現，現有指《復4》稱到曾演出《Community》的《醉後大丈夫》演員Ken Jeong。