【復仇者聯盟4】「鷹眼」補拍忙到一頭煙　網民憂上映能否如期

「鷹眼／浪人」謝洛美維納（Jeremy Renner）透過社群媒體表示，他已重返片場進行《復仇者聯盟4》（Avengers: Endgame）的相關補拍工作。粉絲們或許都認為這部2019年最受期待的重量級鉅作早已在2018年10月完成了所有拍攝工作，但從謝洛美維納最新公開的消息來看，似乎並非如此。

《復仇者聯盟》劇照

補拍《復仇者聯盟4》的不只是「鷹眼／浪人」

其實他已經是本片第三位再度展開補拍工作的演員：日前，分別在電影中飾演Nebula與Gamora的女演員嘉倫招莉仁 （Karen Gillan） 以及素兒莎丹娜（Zoe Saldana）也都重返了片場展開補拍，並且已經完成相關工作。

扮演Gamora的素兒莎丹娜（Zoe Saldana）已經完成補拍工作。（劇照）

至於謝洛美維納，他則選擇了一張較為傳統風格的自拍照。其中我們能看出屬於「浪人」（Ronin）／鷹眼（Hawkeye）在《復仇者聯盟4》中的髮型，但除此之外，由於他還穿了一件厚重的大衣，我們也無法看出更多端倪。

謝洛美維納自爆正在進行《復仇者聯盟4》的補拍工作。（IG截圖）

至於這些《復仇者聯盟4》補拍工作是在哪裡進行的？雖然拍攝地點不不外乎是亞特蘭大或洛杉磯，但目前依然不明；謝洛美維納也維持了他上次在片場分享相關照片的傳統，在貼文內標記了「#infinitywar」（無限之戰），這也是個相當有趣的現象。

謝洛美維納（Jeremy Renner）在《復仇者聯盟4》中將以「浪人」身分登場。（劇照）

謝洛美維納也提到他快完成《復仇者聯盟4》的補拍工作，也表示他需要好好按摩一下。不過，令粉絲們困惑的，是他所提到的「快要完成」，到底是指本片整體的補拍工作？還是他個人的部分？

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由於他表示自己需要好好按摩一下，似乎可以推測出他可能補拍了不動作場景。謝洛美維納的這則貼文也讓不少粉絲好奇：到底還有多少演員將會重返片場，或是準備展開補拍工作了？

2019，Marvel工作室全力衝刺

距離《復仇者聯盟4》全球上映只剩不到100天，可想而知，導演羅素兄弟（Russo Brothers）以及Marvel工作室的團隊們，都希望能盡快讓這部電影達到最佳狀態。這對雙人組導演在上一集《復仇者聯盟3：無限之戰》時也是拼到最後一刻，趕在正式上映不久前才完成所有的最終改動與修飾。

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而《Marvel隊長》（Captain Marvel）將領先在3月初上映，Kevin Feige與劇組也在進行剪輯或是電腦特效等的最後修飾。目前對於Marvel工作室來說是個相當忙碌的時期，但他們今年很有可能將會再度創下另一個全新紀錄。

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除了《Marvel隊長》以及《復仇者聯盟4》之外，Marvel工作室另一部與Sony合作的全新蜘蛛人續集《蜘蛛人：離家日》（Spider-Man: Far From Home）也將在今年暑假上映。

這部續集的首支預告片日前已正式推出，讓Marvel電影宇宙的粉絲們努力從中推敲出任何關於《復仇者聯盟4》劇情發展的相關端倪──因為《蜘蛛俠：決戰千里》的時間背景正巧設定在《復仇者聯盟4》結束之後。很明顯的，Sony與Marvel工作室也相當了解這個可能，並沒有在預告片中透露出任何相關的蛛絲馬跡，即使如此，粉絲們依然仔細分析了預告中的每一幀畫面。

《復仇者聯盟4》將於4月26日上映。

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