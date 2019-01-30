《湯姆與謝利》首概念圖曝光　奧斯卡影后珍妮花羅倫絲將加持？

自從華納兄弟在去年十月中宣布開拍《湯姆與謝利》（Tom and Jerry）真人版電影後，一直沒有新進展。相隔三個月後，真人版電影首張概念圖日前在網上公開，除了見到兩位主角湯姆及謝利，連奧斯卡金像影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）也一同出現，莫非電影公司已經敲定主角人選？雖然官方暫沒有任何回應，但唯一知道的是，電影將由《神奇4俠》（Fantastic Four）系列導演Tim Story執導。

《湯姆與謝利》首張概念圖公開，電影公司女主角首選是奧斯卡影后珍妮花羅倫。（劇照）

《湯姆與謝利》（Tom and Jerry）真人版電影首張概念圖由專門發放電影消息的Daniel Richtman在Twitter上發布。從該照片可以見到，湯姆及謝利與金像影后珍妮花羅倫絲同框現身，而後者身穿的類似酒店的員工制服，或者該電影的故事將發生在酒店內，惟目前官方沒有任何回應。

Daniel Richtman在Twitter公開《湯姆與謝利》首張概念圖。（網上擷圖）

而真人版電影預計將透過真人演出及電腦動畫混合而成，與太空也入樽（Space Jam）、《LEGO英雄傳》（The Lego Movie）及在今年上映的《超音鼠大電影》（Sonic the Hedgehog）手法同出一轍，這也是近年不同電影公司，向現代觀眾重新介紹經典卡通片最常用的手法。

《超音鼠大電影》當時的概念圖有「星爵」基斯柏特，但最終主角人選則不是他。（網上圖片）

有關《湯姆與謝利》真人版電影的內容仍然很少，而影迷透過首張概念圖可以理解真人版電影的發展方向。雖然珍妮花羅倫絲驚喜在首張概念圖現身，然而Daniel Richtman解釋指，這不代表珍妮花羅倫絲將參演電影。情況就如早前《超音鼠大電影》一樣，當時電影公司曾公開一張有「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）的概念圖，最終主角人選並不是基斯柏特，而是在《變種特攻》系列電影中飾演鐳射眼（Cyclops）的占士馬史頓（James Marsden）。

所以Daniel Richtman提醒大家，概念圖只代表電影公司的首選，並不代表該項目已經接洽了任何演員，故目前珍妮花羅倫絲沒有接演這部電影。最後，Daniel Richtman表示概念圖暗示一個重要消費者，指出「真人版電影將以女性角色為主導」，目前沒有與電影劇情及人選的消息，而有指電影暫定在2020年上映。