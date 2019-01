「小丑女」瑪歌羅比執二攤　落實出演《Barbie》真人版電影

近年有不少經典動畫改編成真人版電影,當中包括《美女與野獸》(Beauty and the Beast)、《愛麗絲夢遊仙境》(Alice in Wonderland)及《維尼與我》(Christopher Robin)等。早在三年前而盛傳準備開拍《Barbie》真人版電影,到今日終於再有新進展,真人版《Barbie》電影終落實由《冰之驕女》(I, Tonya)澳洲女星瑪歌羅比(Margot Robbie)主演,她亦會成為電影的監製之一。