「小丑女」瑪歌羅比執二攤　落實出演《Barbie》真人版電影

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近年有不少經典動畫改編成真人版電影，當中包括《美女與野獸》（Beauty and the Beast）、《愛麗絲夢遊仙境》（Alice in Wonderland）及《維尼與我》（Christopher Robin）等。早在三年前而盛傳準備開拍《Barbie》真人版電影，到今日終於再有新進展，真人版《Barbie》電影終落實由《冰之驕女》（I, Tonya）澳洲女星瑪歌羅比（Margot Robbie）主演，她亦會成為電影的監製之一。

真人版《Barbie》電影將由瑪歌羅比主演。（網上圖片）

開拍真人版《Barbie》電影一事可以追溯至2016年，當時玩具製造公司美泰兒（Mattel）找來Sony，計劃推出真人版《Barbie》電影，當時有傳找來著名喜劇演員Amy Schumer主演。可是有指由於Amy Schumer檔期不合，最終迫使Mattel放棄計劃。直至上年年初，當時有指Sony失去艾米舒默後，有意找來憑《孤星淚》奪得第85屆奧斯卡金像獎最佳女配角獎的安妮夏菲維（Anne Hathaway）出演，可是最終也是無疾而終。當時有指Sony決定安妮夏菲維版的真人《Barbie》電影要到2020才會上映，而美泰兒卻希望能在2018年能推出電影，最終兩者未能達成協議，美泰兒與Sony的合作亦告吹。

初時有傳Amy Schumer將會演出真人版《Barbie》電影，可惜由於檔期不合，計劃被迫終止。（網上圖片）

在經歷兩次失敗後，當時有報導指，美泰兒其後找來華納兄弟成為新合作伙伴，並隨即在上年10月傳出將由瑪歌羅比接任成為真人版《Barbie》電影主角。經過幾個月的傳聞，British Vogue終證實瑪歌羅比將成為真人版Barbie，並同時兼任電影監製一職，繼《冰之驕女》及《喋血雙紅》（Terminal）後，第三度成為電影監製。據了解，電影講述Barbie因為不夠完美，所以被趕離Barbieland，這令她被迫走入現實世界，開啟她的冒險之旅。而電影將由Alethea Jones執導；《荷里活往事》男星Michael McHugh則飾演Ken，再次與瑪歌羅比合作。

《冰之驕女》令瑪歌羅比首次獲得奧斯卡最佳女主角提名。（網上圖片）

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