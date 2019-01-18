迪士尼宣布拍《鐘樓駝俠》真人版　主演竟與《魔雪奇緣》有關？

迪士尼計畫將雨果（Victor Hugo）名著《鐘樓駝俠》（The Hunchback of Notre Dame） 重新翻拍成一部真人版的音樂劇電影。迪士尼早在1996年便推出改編自同名小說的《鐘樓駝俠》動畫電影，該片也為迪士尼帶來小規模的成功，它同時也是迪士尼動畫在80至90年代復興時期的期末作品。雖然迪士尼在《鐘樓駝俠》之後依續推出了許多動畫電影，但《鐘樓駝俠》是迪士尼旗下最後幾部高成本2D手繪風的院線動畫代表作品之一。

《鐘樓駝俠》故事敘述一位在巴黎鐘樓獨自生活的敲鐘人「加西莫多」的故事。（劇照）

《鐘樓駝俠》推出不久後，迪士尼漸漸開始將資源投入在彼思《玩具總動員》（Toy Story）等3D電影的開發上。雖然《鐘樓駝俠》的熱門程度一直以來不比《美女與野獸》（Beauty and the Beast）或《魔幻森林》（The Jungle Book） 等其他迪士尼2D手繪電影，但基於近期迪士尼多部改編作品所帶來的成功，看來《鐘樓駝俠》有望搭上這班真人版順風車。

「Olaf 」Josh Gad校長兼撞鐘，製片兼主演？

根據外媒Deadline的報導，這個真人版計畫中最有趣的就是《魔雪奇緣》（Frozen）的Josh Gad。他不僅將會是本片的執行製作，同時也可能主演加西莫多（Quasimodo）。

《鐘樓駝俠》真人電影傳將由Josh Gad主演。（網上圖片）

除此之外，他也曾扮演迪士尼另一部真人版電影《美女與野獸》裡的LeFou，這位角色是迪士尼旗下作品中第一位公開出櫃的同志角色。而身為曾獲東尼獎肯定的百老匯原創音樂劇《Book of Mormon》演員之一，Josh Gad絕對有唱功能夠撐起加西莫多在《鐘樓駝俠》中的角色。

Josh Gad（左）已在《美女與野獸》中大秀歌喉舞藝。（劇照）

以同名小說＆原版動畫為本的《鐘樓駝俠》真人音樂劇電影

編劇黃哲倫（David Henry Hwang）已成為這部全新《鐘樓駝俠》音樂劇電影的編劇，目前採用的暫定標題為「Hunchback」。而Alan Menken以及Stephen Schwartz也將會為本片的音樂編曲，Alan Menken以及Stephen Schwartz過去曾經為多部迪士尼電影作品編曲，其中也包含了原版的《鐘樓駝俠》。

編劇黃哲倫曾以他的創作《蝴蝶君》獲得了東尼獎最佳戲劇獎。（網上圖片）

有趣的是，這部真人版電影並非迪士尼為了重現《鐘樓駝俠》的故事所做的第一次嘗試。在原版動畫電影推出之後，《鐘樓駝俠》曾經被改編成音樂舞台劇。這部音樂劇最初於德國公演，並在當地持續演出了多年才回到美國本土；而Alan Menken就是在本劇回到美國後，才加入音樂創作的。

《鐘樓駝俠》音樂舞台劇。（劇照）

然而，這次的真人電影並不會參照舞台音樂劇的風格，而是將會以原版動畫為藍本，並以雨果原作小說為基底製作。這似乎也暗示了Alan Menken當年為舞台劇版所撰寫的音樂可能不會出現在真人電影版中。

Alan Menken為迪士尼創作許多經典動畫配樂，包括《小美人魚》、《美女與野獸》和《阿拉丁》。（網上圖片）

迪士尼目前尚未公開《鐘樓駝俠》真人版音樂劇電影的上映日期。而由於迪士尼旗下也有多部重拍計畫正在進行中，粉絲們似乎還得再等上一段時間才能看到這部電影的消息了；然而，依本片在幕前以及幕後所擁有的傑出人才，《鐘樓駝俠》真人版電影正式開拍也是一件勢在必行的事。

《鐘樓駝俠》成迪士尼2D手繪風動畫代表作！點圖重溫劇照▼

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