【蝙蝠俠】賓艾佛力告別DC除下披風　新版2021上映加強偵探元素

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在DC擴展宇宙（DCEU）中，一直有傳《蝙蝠俠》會推出獨立電影，而且導演兼編劇Matt Reeves籌備本片已遇1年多，現時官方確認消息，將會進行重新選角，Ben Affleck將不會回歸出演蝙蝠俠一角，其後他也有在個人Twitter上證實此事。

相信短時間內都不會看到Ben Affleck出演蝙蝠俠一角。（網上圖片）

Ben Affleck自2016年在《蝙蝠俠對超人：正義曙光》中開始出演蝙蝠俠一角，同時也參與了2017年上映的《正義聯盟》，計上《自殺特攻：超能暴隊》中的客串，也可算上出演了3次。由於2021年6月25日上映的《蝙蝠俠》，故事將專注在年輕版的布魯斯韋恩，所以需另覓男主角，而Ben Affleck也不會是是次《蝙蝠俠》個人電影的主角。

Ben Affleck做了短短3次蝙蝠俠已經要退位。（網上圖片）

Ben Affleck在個人Twitter寫下「很興奮在2021年夏天可以看到Matt Reeves版本的《蝙蝠俠》」。原來《蝙蝠俠》預計由Ben Affleck自編自導自演，但礙於票房和口碑不佳下，最終由Matt Reeves接手，當時Matt Reeves表示「不會沿用Ben Affleck的劇本，《蝙蝠俠》會是一個全新的故事，整個劇本會從頭來過，真的感到很興奮，一定會很酷！」而且他早前也曾提及該版本會往更深情感和黑色風格前進，不過就沒有公布任何詳細劇情及細節。

Ben Affleck表示興奮想看到Matt Reeves版本的《蝙蝠俠》。（網上圖片）

除了《蝙蝠俠》和《正義聯盟2》外，DC迷也在等《自殺特攻：超能暴隊2》的上映，目前定檔於2021年8月6日上映，而且會由《復仇者聯盟：無限之戰》編劇和監製James Gunn負責劇本，或鑑於上一部戲的票房成績不佳，官方決定大換畫，提知Margot Robbie、Will Smith、Jai Courtney、Joel Kinnaman、Viola Davis等主演，只有Margot Robbie和Viola Davis有機會再回歸，希望在續集可以挽回DC粉絲的支持！

相信最成功在觀眾心中留下深刻印象的角色非小丑女Margot Robbie莫屬。（網上圖片）

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