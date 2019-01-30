【正義聯盟】美術設計圖曝光　薩克薛達版「水行俠」原來係咁樣

近日釋出的《正義聯盟》（Justice League）美術概念圖，揭露了原本可能會出現的薩克薛達（Zack Snyder）版本水行俠（Aquaman）服裝造型。

《正義聯盟》中的水行俠厚重戰甲造型。（電影海報）

《正義聯盟》雜沓紛亂的製作過程

雖然《正義聯盟》是一部娛樂大片，但這部電影的幕後祕辛，有趣程度絕對不輸電影本身最後的劇情發展。當《蝙蝠俠對超人：正義曙光》（Batman v Superman: Dawn of Justice）完成之後，薩克薛達立即展開了《正義聯盟》的相關製作。DC擴展宇宙（DCEU）希望能急起直追，趕上Marvel電影宇宙（MCU）的腳步，因此「跳step」先進行英雄集結之作，暫且擱置讓每一位英雄先推個人電影的同時，也為英雄集結慢慢鋪陳的步驟。

不幸的是，《蝙蝠俠對超人：正義曙光》最終獲得了「褒貶不一」評價，這對薩克薛達與片商來說，都是始料未及的事。該片被不少觀眾指出的缺點，包含過於混亂的劇本以及沉悶又無聊的風格。照理來說，這部集結了三位來自DC擴展宇宙中知名英雄的電影，應該能夠輕輕鬆鬆在全球創下10億美金以上的票房成績，但這部電影卻失敗了。因此，華納兄弟曾對這個系列的未來開始感到擔憂。

《蝙蝠俠對超人》由薩克薛達執導，點圖欣賞更多劇照▼

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《正義聯盟》製作期間，他們強調作品將會一掃陰鬱沉悶的風格，變得更加鮮豔且歡樂，但當薩克薛達因故退出這個電影計畫，並找來了Joss Whedon取而代之後，這部電影計畫便陷入膠着狀態。最終，我們所看到的《正義聯盟》院線版就像是一部東拼西湊的混亂作品，原本由薩克薛達拍攝的畫面，與Joss Whedon重拍的片段尷尬地融合在一起。本片很快就成為DC擴展宇宙中，票房成長速對最低的電影，而該片也不意外的獲得普遍中下的成績。直至今日，粉絲們依然期待華納兄弟能夠釋出他們望穿秋水的《正義聯盟》薩克薛達剪輯版。

《正義聯盟》薩克薛達剪輯版備受期待，點圖重溫院線版劇照▼

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水行俠經典綠金麟片盔甲早該在《正義聯盟》登場！只可惜……

而在《正義聯盟》裡登場的英雄們中，由Jason Momoa所飾演的水行俠，以他現身的時間來看，照理來說他獲得的片酬也最少，而許多角色的戲份也遭到刪減或重拍。但在Jason Momoa正式加盟DC擴展宇宙成為亞瑟古雷（Arthur Curry）之前，粉絲們都難以想像到，我們能在大銀幕上看到一位如此「酷」的水行俠，而他在《正義聯盟》中所穿上的老舊盔甲，也難以與這位角色經典的綠金配色服裝聯想在一起。

《正義聯盟》劇照

現在，外媒Constantine Sekeris所公開的《正義聯盟》美術概念圖，揭露了原先有可在該片中採用的經典水行俠造型，也就是忠於漫畫原作的綠金麟片盔甲，但最終卻並沒有被採用。

《正義聯盟》中的水行俠美術設定造型。（Constantine Sekeris）

值得注意的是，該網站所公開的美術概念圖，與亞瑟古雷在《水行俠》個人電影中最後所穿上的經典服裝極為類似，所以這張美術概念圖或許多少被保留到《水行俠》個人電影中才正式被採用。

《水行俠》劇照

雖然這位角色在《正義聯盟》片中並沒有太大的發揮，但《水行俠》個人電影最終也成為DC出乎意料的黑馬之作。這部電影色彩鮮艷的視覺效果加上相對歡樂的風格，已深深烙印在觀眾腦海中，而華納兄弟也承諾，未來的DC擴展宇宙電影將不再那麼專注於整個共通宇宙的營造上。

《水行俠》成2018必睇西片！點圖欣賞更多劇照▼

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超人、蝙幅俠魅力不再被超越？

除此之外，在近期的《正義聯盟》初期版試片中，神奇女俠（Wonder Woman）和水行俠等角色反而成為最受觀眾歡迎的人物，而蝙蝠俠及超人的則是墊底。看到DC漫畫旗下兩位最有知名度的英雄，在DC系列電影中竟如此不受歡迎！這的確是個相當怪異的發展，但看看蝙蝠俠，今後將由Matt Reeves執導全新《蝙蝠俠》電影，這似乎將會為這位角色帶來另一次的重啟。

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