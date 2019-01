DC推《正義聯盟2》前　《神奇女俠》導演：要推更多英雄個人電影

DC擴展宇宙(DCEU)中的電影包括《超人:鋼鐵英雄》、《蝙蝠俠對超人:正義曙光》、《自殺特攻‬:超能暴隊》、《神奇女俠》、《正義聯盟》和《水行俠》等等,當中除了《神奇女俠》和《水行俠》,其餘都被狠狠批評,《水行俠》全球票房更大收10.92億美元,溫子仁的加盟可謂令DC起死回生!

《正義聯盟》成績不如理想,續集亦因票房問題而頻頻推遲。(網上圖片)

接下來雖然DC會再推出《沙贊》、《神奇女俠1984》、《閃電俠》、小丑女外傳《Birds of Prey(and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)》等等英雄獨立電影,《正義聯盟2》同樣是DCEU籌備多時的大作之一,不過在推出之前就如《神奇女俠》導演Patricia Jenkins所說一樣,在DCEU推出《正義聯盟2》前,需要有更多英雄個人電影,打好基本,因為當初推出《正義聯盟》時,就令到不少滿心期待的DC迷大為失望,指出DC只是因為Marvel推出了《復仇者聯盟》所以才要倉促地推出《正義聯盟》,令到DCEU整體發展不完善。

Marvel為了《復仇者聯盟》做足至少10年的精心鋪排。(網上圖片)

一直以來,不少觀眾都會將DC和Marvel拿來比較,講到為甚麼觀眾對Marvel的電影感覺強烈更大時,除了劇本、制作、選角和想傳達的訊息,最大的分別在於Marvel推出《復仇者聯盟》之前,推出了《鐵甲奇俠》、《新變形俠醫》、《美國隊長》、《雷神奇俠》的英雄個人電影,而DC在推出《正義聯盟》前,只有《超人:鋼鐵英雄》和《神奇女俠》兩套電影,令到不少觀眾看到水行俠、閃電俠和鋼骨的出現感受平平,甚至連扮演蝙蝠俠的Ben Affleck也缺少角色的描繪和發展。所以在DC正在一步步挽回觀眾的支持時,切不能再重滔覆轍,心急推出《正義聯盟2》,而是要慢慢建立起DCEU。