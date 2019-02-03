【反斗奇兵4】牧羊女新造型疑出事　動物權益組織要求刪走呢樣嘢

彼思動畫《反斗奇兵4》今年暑假終於登上大銀幕再跟觀眾見面，不止等足9年的粉絲夠晒興奮，慘遭「雪藏」近20年的牧羊女亦以新裝強勢回歸，不過她復出之路一點也不易走，電影早前流出最新宣傳片，見到胡迪和巴斯光年孖住改頭換面的牧羊女現身，繼褲裝造型引起討論後，再有愛護動物組織撰文抨擊她的招牌曲柄杖，畀佢唞吓得唔得？

牧羊女今集轉造型強勢回歸，被指散發女權味。（網上圖片）

出事喺支棍度？

動物權利組織PETA近日突然就《反斗奇兵4》發布聲明，特別向導演Josh Cooley提出希望新一集能刪走牧羊女Bo Peep的「曲柄杖」，強調既然牧羊女的新造型要與時並進，不應保留落後且用途殘忍的曲柄杖，文中提到要征服動物的想法非常過時，不應出現在《反斗奇兵4》中。

「本會在全球擁有超過650萬名會員和支持者，當中不少都是《反斗奇兵》系列的粉絲，你可能沒有留意，那些捕羊曲柄杖過去是用來勾着羊的頸部，逼使牠們移動，新世代的牧羊女不應支持這種方法，應打擊虐待動物的牧羊者而不是羊群。」聲明中提到PETA致力推動動物權益，過去曾揭發有牧羊業者為了在短時間內剃到最多羊毛，不惜對羊群施以暴力，做法令人髮指。

PETA發公開聲明要求《反斗奇兵4》刪走牧羊女的曲柄杖。（網頁截圖）

女主角之路歷盡艱辛

曲柄杖是牧羊人放牧時用來趕羊的傳統工具，PETA強調早前發現在全球四個不同洲中，99個牧羊場中有11個都被揭發虐待動物，甚至會生剝羊皮，組織過去曾成功提升Nike、NASA、知名連鎖品牌Cache等知名企業對動物權益的關注，包括阻止用猴子進行輻射實驗和停止使用真皮製作商品等。目前彼思和Josh Cooley仍未對聲明作出任何回應，但由於牧羊女將會是《反斗奇兵4》關鍵角色，製作方將如何應對備受關注。

牧羊女Bo Peep一角早於1995年首集《反斗奇兵》動畫已登場，跟胡迪關係曖昧，被描寫成甜美而內斂的形象，但一直以來戲份不算多，在第3集中僅透過背景電視閃現，有指新一集動畫將圍繞她跟胡迪的愛情故事，有望升級變女主角。

曲柄杖未必要勾羊嘅，用嚟勾住胡迪嘅心一樣得。（網上圖片）