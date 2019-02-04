【恭喜八婆】彭浩翔鏡下最出色配角　陳逸寧「腿張開」成經典

彭浩翔執導的《恭喜八婆》上週四提前跟影迷拜年！除了久久未在大銀幕現身的梁洛施及近年電影量減少的梁詠琪成為焦點外，在《破事兒》及《春嬌與志明》中有驚喜演出的陳逸寧也再度回歸， 入行20年、拍過逾二十套電影的陳逸寧，是影壇的萬年配角，多次因收入不足而想退出影壇，但每次谷底又會出現機會令她反彈，未知將她拉返入行的人，是否正是彭浩翔？

陳逸寧再次拍攝電影，而今次也是彭浩翔的作品。（劇照）

現年39歲的陳逸寧，1996年時獲星探發掘入行當模特兒，後來獲香港電台邀請拍攝青春偶劇《Y2K前的暑假》，同期演員還包括方力申及高皓正及林子萱等人。但她最為人熟悉的作品，莫過於在2007年《破事兒》及2012年《春嬌與志明》，無獨有偶，這兩套也是彭浩翔的作品。

《恭喜八婆》是陳逸寧（前排右一）與彭浩翔的第5次合作，其他演員包括徐天祐、梁詠琪、陳奐仁、林兆霞、丁可欣及陳靜。（劇照）

2007年上映的《破事兒》改編自彭浩翔筆下的同名短篇小說集，電影由7個短片故事組成，陳逸寧有份參與的《做節》，成為不少人翻看的原因。故事講述「鄭錦富」陳奕迅及「陳惠英」陳逸寧是同居男女朋友，但女方卻一直拒婚前性行為，於是鄭錦富退而求其次，要求陳惠英替他口交。

在男友不斷遊說下，陳惠英終於答應。而鄭錦富就「食過返尋味」，不斷搜尋世界各地喜慶節日，以「做節」為由去游說女友替他服務。可是後來女友因一次「意外」斃命。最恐怖的事，陳惠英沒有忘記跟鄭錦富的約定，化成冤魂於盂蘭節「現身」為男友服務，這個結局真是非常驚嚇。

陳奕迅及陳逸寧在《破事兒》的短片故事《做節》，由愛情電影突變成驚嚇電影。（網上圖片）

除了《破事兒》外，陳逸寧在彭導另外兩套作品，《志明與春嬌》及續集《春嬌與志明》也成為其中一個焦點。戲中飾演余春嬌好友兼公司同事她，在電影中的經典金句成為一時佳話。包括當看到春嬌與志明重遇，但志明卻被尚優優拉走，Isabel大爆一句：「條臭X叫你春嬌姐」。而最經典的莫過於在飯局說出一句：「成世流流長，總會愛上幾個人渣。」

但要數最爆的對白，應該是陳逸寧教余春嬌如何報答Sam。由於Sam幫春嬌在廁所尋回電話，並「完壁歸趙」，送回余春嬌工作的地方。當時余春嬌問她應該如何報答Sam時，陳逸寧靈機一閃，爆出一句「腿張開」，有指在內地上映時，該對白不能通過，因此要改對白。

《做節》換來恐怖驚嚇結局，「陳惠英」陳逸寧（後）在盂蘭節續「現身」為男友服務。（網上圖片）

雖然陳逸寧的角色大多是客串演出，但成功令觀眾留下深刻印象。可是，她曾受訪提到，曾經在娛樂圈經歷迷失期，還試過戶口只餘「幾十蚊」，但當每次退出娛圈的念頭一出，就會有機會出現。相信觀眾都期待今次《恭喜八婆》中，她與彭導會為影迷帶來一個什麼樣的角色。