【喜劇之王】張栢芝當年為呢幕鍊到盡　周星馳李力持都唔敢俾壓力

周星馳最新作品《新喜劇之王》上映在即，少不了重溫由星爺、張栢芝、莫文蔚、吳孟達主演的《喜劇之王》，劇中金句琅琅上口，「我養你啊」、「精神啲！臨時演員都係演員」、「有幾多句對白呀？」和「有冇得發揮？」等等，今次不少觀眾都對《新喜劇之王》抱有很大期待！

隔了20年，星爺和栢芝再重遇，一同合作實屬難得。

廿年後尹天仇再遇柳飄飄

星爺今次拍《新喜劇之王》，特意找來昔日好拍檔「柳飄飄」張栢芝來配音，兩個角色相隔20年後再重遇，實屬難得。星爺更笑言：「拍《喜劇之王》喎！如果唔係搵佢，我都唔知可以搵邊個。」又大讚栢芝唔使用心都可以做得好好。其實開初點解星爺會選中栢芝呢？全因為她拍試鏡時的一幕戲令她俘虜了星爺的心！

張栢芝以《悠長假期》第一集第一場贏取了柳飄飄一角。（網上圖片）

試鏡用《悠長假期》

跟星爺共同執導的李力持，曾在訪問中透露，當年星爺對木村拓哉和山口智子主演的《悠長假期》情有獨鍾，電影不單找來劇中配樂日向大介當配樂，篩選演員時更用了該劇的第一集第一場，山口智子穿上婚紗跑去木村拓哉家裡找老公的一段戲來試鏡，不過當時劇本上沒有任何對白，全靠栢芝自己發揮。李力持猜測她應該在家中練習了很多次，當時總共對了3次戲，她每次的表現都比前一次好，正因為她有心又有戲，所以就選了栢芝出任柳飄飄一角。

聽完尹天仇講「我養你啊」，柳飄飄上到車忍不住爆喊一幕看得觀眾都十分動容。（網上圖片）

爆喊一幕3Take完成

雖然栢芝試鏡非常出色，但真正落場卻頻頻NG，一來是因為初擔任主角壓力很大，一幕拍起來都要10多個take，不過李力持和星爺為免嚇怕她，都未有多加怪責，也只能重來多幾次。要數最考栢芝演技的一幕，正是尹天仇講完「我養你啊」，她隻身一人上的士時嚎哭一幕。這一幕只有她跟的士司機，李力持和星爺紛紛表示幫不了她，只能在她準備好的時候，就預約的士去拍這一幕。雖然第1 take栢芝欲哭無淚，但去到第2 take開始進入狀況，李力持並已經叫收貨。殊不知栢芝主動表示想再拍多一次，而最終出街的版本正是最後一take，所以星爺和李力持都大讚她是個有天分的演員！