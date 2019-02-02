【新喜劇之王】製作花絮曝光　周星馳發火鬧演員鬧到淚灑當場

還有4日就能看到周星馳執導的賀歲片《新喜劇之王》，星爺在戲中一向帶無數歡樂給觀眾，不過眾所周知，星爺出晒名在片場一開機就好認真和嚴格。今日官方發布最終《新喜劇之王》花絮片段，即可看到星爺發惡，就連「女版尹天仇」鄂靖文以及其他演員都有被鬧喊！

官方除了公開《新喜劇之王》星爺發惡花絮外，更有公開港版海報。

星爺一不滿意就會搖頭撇嘴，要求重來。（影片截圖）

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星爺狠罵︰「你剛剛完全是零」

鄂靖文在片中都有提及：「來這拍之前，我就聽（劇）組裡的人說星爺拍戲很嚴拍的，經常一上午只拍一條。」只要演員的表現達不到星爺的要求，他都會搖頭撇嘴，要求重來，他甚至連一個「啊」字都不會放過，直至他滿意為止。當中星爺都是直言無諱，「你這樣子完全不行，你在幹什麼？」、「你剛剛完全是零」、「就是這麼簡單，喂你現在試試，你不要老是好，你好完之後又不是喎」、「你要繼續還是這樣子？」無論對方係邊個都一樣無面俾！口吻十足十《食神》入面，史提芬周的一句︰「你咪得個”岌”字，做啦X街！」難怪不少粉絲都覺得史提芬周是最接近星爺真人的角色。

其中一幕明明已經成功過了，不過星爺還是要求重來一次，令到鄂靖文都很費解：「不是過了麼？還要再來一個。」（影片截圖）

星爺親身上陣就連大媽舞都跳埋！（影片截圖）

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當然場戲星爺滿意的話，他也會笑到開花一樣。（影片截圖）

鬧完會親身示範令人心服口服

不過正正因為他是星爺，鄂靖文都表示：「這是周星馳電影，所以一定要演出周星馳的風格。」星爺雖然會鬧演員，但並唔係得個講字，同樣會親身上陣，帶頭做起，瞓地、扮大媽跳廣場舞、大力揼地等等，一一都會落力做足示範，令演員明白，而且星爺有彈當然亦有讚，同樣會認同他們的表演，覺得他們的演法不錯就會說「OK！就是這個！」所以一陣演員都表示很信任星爺。除了演員對星爺的信任，粉絲同樣支持星爺：：「星爺拍戲時這麼賣力還真沒見過，相信他一定不會辜負20年前經典作品《喜劇之王》的招牌！」