【田雞專訪】由叫星爺起身到身邊紅人　「佢總有萬千個理由鬧你」

田雞（田啟文）在娛樂圈打滾多年，由臨記做到幕後，在港產片最鼎盛的年頭，投身永盛年代做助理製片。助理製片即是甚麼都要做，包括叫演員起身準時到達片場，而這亦是他巧遇周星馳的地方。 星爺難服侍就未合作過都知，但小伙子有顆不怕死的心，令田雞一口答應負責，更做出成績獲星爺賞識成為心腹，到底他是如何將這不顯眼的小工作做好，成就日後的田雞？

田雞初入行便遇上周星馳，往後亦有一段長時間合作。（吳宇峰 攝）

叫星爺起身同見鬼一樣恐怖

當年去到永盛打工，田雞很快就晉身製作部，新嚟新豬肉，同事們紛紛安排最豬頭骨的工作給他︰負責叫星爺起身。田雞︰「我不明大家為何將這工作，視如見鬼一樣恐怖，冇人敢負責。」答應後，田雞才開始問同事探口風，看看到底可怕點在哪？

「你開車去接他，他落到樓見不到車固然會鬧，見到架車一早到又會話︰做咩！催我？去到片場未拍得，就問是誰催我？你準備好說等緊你呀！他又會說你知劇本度好嗎……總會有萬千個理由。」田雞說。

田雞跟星爺在《喜劇之王》入面合作無間。（影片截圖）

聽完這番品評，田雞明白單單催他起身不是辦法，要有些技巧。首先將心比己，自己被電話嘈醒都必然會忟憎，於是一改直接致電星爺睡房的方法，轉為從星媽入手。「我會問星媽他起身未？如果未不用刻意叫醒他，只要待他醒來，致電通知我便是。」這樣便可免卻電話嘈醒他的風險，待他醒後才直接致電。但這還未夠，對話方式都要有技巧，大家學嘢喇。

星爺跟田雞關係良好，多次找他客串。（劇照）

在田雞辦公室，仍找到《喜劇之王》的影碟。（吳宇峰 攝）

如何有技巧地叫醒星爺

通常電話一通，星爺都會毫不客氣地說︰「邊個？」

田雞︰「冇，我是田雞。」

星爺︰「做咩呀？催我呀！」

田雞︰「不是，怎會催你？」

星爺︰「不是催我打來幹嗎？」

田雞︰「我想知你想吃甚麼嘛！」

由於星爺斷想不到他會問自己吃甚麼，一時間也接不來，只好順勢地問︰「哪有甚麼好吃？」

田雞︰「有甚麼吃取決於你何時到啊，我才知為你買早餐還是午餐？」

知道早餐還是午餐還未夠，還用計仔取得更準確時間。

田雞︰「我要遷就外賣到達時間，你何時到我才叫，否則一早便會凍了不好吃。再者，你一到便立即開餐，吃完我便通知導演，你一穿戲服便埋位開工，不用你等。」

聽完這個解釋，星爺不單沒有罵，反之力讚︰「就是這樣，你安排得好！」

+ 4 + 3 + 2

「帶個人嚟但冇心機開工都冇意思」

不過早餐這條橋用一兩次便可，長期用都會失效，所以田雞都會臨場發揮。「有時我又會致電他，叫他不用這麼早到，因為上個鏡頭遲了，免得你來到呆等。他聽到會覺得你這麼好，會為我設想。自從開了一個好印象，讓他知道我不是跟其他人一樣，都是貼心為他的。」

正因為一個不顯眼的小工作，令他獲得星爺垂青，從此成為身邊的紅人。「這個經驗我想跟年輕人分享，不要想著只做好自己本份便算工作完成，無錯你是10點將演員帶到現場，但他的狀態、心情如何？是否可立即開工都好重要，否則10點這個時間便變得沒意思。你是沒有做錯，但就沒有做好份工作。」

田雞離開星輝後，現與鄭中基合作。（吳宇峰 攝）

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