【銃夢】8大零劇透冷知識　占士金馬倫籌備20年對戲名有份堅持

今年賀歲檔除了幾部港式喜劇，仲有荷里活名導占士金馬倫（James Cameron）監製的特技大片《銃夢：戰鬥天使》（Alita：Battle Angel）參戰，電影在各地上映以來好評如潮，不止結合科幻和格鬥元素的未來世界觀夠精緻，採用CG動畫重現女主角Alita，跟電影其他角色互動時亦毫無違和感，為荷里活漫改電影一雪前恥。以下總結7項關於《銃夢》的無劇透冷知識，即使未入場，只要想知多啲都可以安心服用。

《銃夢：戰鬥天使》改編自日本漫畫。（劇照）

荷里活最新漫改電影



電影《銃夢：戰鬥天使》改編自木城幸人在90年代創作的同名漫畫，當年《忘形水》奧斯卡最佳導演吉拿域戴拖路（Guillermo del Toro）跟占士金馬倫份屬好友，於是向對方推薦這部漫畫，二人更一度計劃合作將漫畫真人化，後來因後者忙於拍攝《阿凡達》以及有感當時的攝影科技未能完整呈現《銃夢》的畫面，電影一再遭到擱置。

有指拍攝《銃夢：戰鬥天使》是占士金馬倫的夢想之一。（劇照）

占士金馬倫完成夢想



自從占士金馬倫接觸《銃夢》後就一直夢想將作品搬上大銀幕，早於90年代已註冊網站「battleangelalita.com」，可是由於當時正忙於籌備《鐵達尼號》，緊接着的另一部鉅作《阿凡達》亦獲得空前成功，直接開拍續集，占士金馬倫只好割愛將完成的劇本轉交好友Robert Rodriguez執導。

占士金馬倫雖無法分身執導《銃夢》，對片名仍有堅持。（劇照）

片名有份堅持



雖然占士金馬倫未能如願執導《銃夢：戰鬥天使》，不過身為監製的他在製作過程的參與度仍非常高，除了撰寫劇本和提出影像美學的觀點，連戲名都要跟足他的慣例，電影原名是《Battle Angel：Alita》，可是由於占士金馬倫相信電影要以字母A或T開頭才會賣座，後來只好改成《Alita：Battle Angel》。

《銃夢》的世界觀非常完整。（劇照）

賣Cyberpunk風格



《銃夢：戰鬥天使》主打近年流行的Cyberpunk風格，即「高等科技，低質生活（High tech , low life）」，結合高科技背景、大型企業和貧民窟等元素，描繪近未來的世界中，社會階級分別的地球，雖然Cyberpunk的世界觀往往帶反烏托邦意味，且科技元素充滿想像空間，當中卻大多帶有現實投射。

Alita的一對大眼雖引起爭議，但導演強調設計背後有原因。（劇照）

戰鬥天使眼大有原因



電影以CG動畫重現主角Alita巨眼公仔的效果，早前公開時曾引起熱議，但其實這項細節是電影重要元素之一，導演曾解釋造型除了跟足漫畫原著，亦為了令角色在畫面中更突出，同時加強表現情感變化，加上眼睛是靈魂之窗，象徵Alita擁有一顆充滿靈魂的內心。

《銃夢》用motion capture拍攝。（劇照）

女主角事前接受武術訓練



《銃夢》雖用全CG重現Alita，但由於使用動態捕捉（motion capture）技術，所以女主角Rosa Salazar的體能亦非常重要，為了完美呈現打鬥場面，她事前接受為期5個月的武術訓練，每星期練足5日，才能透過Alita展示功夫、泰拳、搏擊等動作。

有指《銃夢：戰鬥天使》會拍三部曲。（劇照）

鋪路拍三部曲



不少觀眾睇完《銃夢：戰鬥天使》可能都會有意猶未盡的感覺，特別目睹Alita找回我的過程，就知她的使命未完，其實原著漫畫《銃夢》共連載3部，有傳電影將發展成三部曲，占士金馬倫都曾在訪問中直認早有拍攝續作的計劃，特別尾聲終於現真身的隱藏角色，正是為續集鋪路，導演Robert Rodriguez更大爆占士金馬倫早寫了1000頁劇本，第一集只用上600頁，且刪走一個改造人角色Zapan，留待下集才跟觀眾見面。

讀錯戲名，小心激嬲Alita。（劇照）

「銃」正確讀音



戲名《銃夢》的「銃」，粵音同「充」，原意指斧頭手柄上的洞或舊式槍械火器，根據作者木城幸人，《銃夢》由另一長篇故事「Rainmaker」配角延伸出來，由於原角色以槍械作武器，且故事含有對自核夢，即遭遇精神攻擊的故事，所以命名為《銃夢》。