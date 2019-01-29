【銃夢】好評直迫《阿凡達》！占士金馬倫擁躉不容錯失的必睇神作

改編自日本漫畫家木城幸人的經典系列作：《銃夢》（美版名稱為《Battle Angel Alita》）、由Robert Rodriguez執導的全新作品《銃夢：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel）首波試映影評正式出爐，不少觀眾將這部電影譽為一部充滿情感、令人大開眼界的3D冒險。

曾是占士金馬倫的遺珠計畫

《銃夢：戰鬥天使》登上大銀幕前經歷一段非常艱辛的過程，多年前導演占士金馬倫（James Cameron）透過吉拿域戴拖路（Guillermo del Toro）的推薦之下，成為了這部日本漫畫系列的粉絲。

《銃夢：戰鬥天使》劇照

在占士金馬倫花了多年時間鑽研原作內容後，這部電影被列入他本人的執導計畫之一。不過當他開始着手進行電影《阿凡達》（Avatar）的製作，這部《銃夢：戰鬥天使》的電影拍攝計畫就被無限期擱置。

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爾後占士金馬倫目前又專注於《阿凡達》系列多部續集的製作，讓他更不可能參與《銃夢：戰鬥天使》。因此，占士金馬倫最終將這部電影計畫轉交給了Robert Rodriguez，並給了他多達600頁的相關筆記，而這些內容也被統整進了電影的劇本中。

《銃夢：戰鬥天使》由Robert Rodriguez（右）執導，占士金馬倫（左）監製。（網上圖片）

《銃夢：戰鬥天使》的故事發生在幾個世紀之後的未來，一位由Rosa Salazar飾演、名為「Alita」的生化人被一位善良的醫生救活。這位由Christoph Waltz飾演的醫生，試圖幫助Alita想起她充滿暴力的過去。

《銃夢：戰鬥天使》劇照

《銃夢：戰鬥天使》一致好評

就目前的評價而言，Robert Rodriguez很有可能打造出了2019年首部不容錯過的重量級大片。許多觀眾認為這部電影成功地利用了3D電影特效，並形容它為「一趟身歷其境且充滿情感的旅程」。

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以下為部分Twitter觀眾的反應整理：

Regal Entertainment Group媒體副總裁Chris Sylvia：「『Alita』完全就是位硬派狠角色。記得一定要去看3D版本的。」

Chris Sylvia建議必睇3D版本《銃夢：戰鬥天使》。（Twitter）

ComingSoon.net助理總編輯Max Evry：「剛剛看完了《銃夢：戰鬥天使》，我認為它是一部科幻類型的指標之作。電影展現了富有身歷其境之感，且極為寫實的未來世界，而Rosa Salazar飾演的生化人，成功地詮釋了一位強大的復仇天使。她那極為逼真的CG演出也充滿了細節。唯一的抱怨就是這部電影讓我感到意猶未盡。」

Max Evry大讚《銃夢：戰鬥天使》成科幻指標。（Twitter）

DC Daily主持人Hector Navarro：「剛剛看了《銃夢：戰鬥天使》，這部電影讓我大開眼界。等不及要讓大家都看到這部電影了！希望今後也能看到更多這類型的日本漫畫改編作品。」

Hector Navarro指《銃夢：戰鬥天使》令人大開眼界。（Twitter）

JoBlo.com的首席總編輯Paul Shirley對這部電影給予了相當高的肯定，將這部電影形容為充滿熱情與黑暗轉折的感人肺腑之作：「《銃夢：戰鬥天使》是一部狂野、感人肺腑的作品，不僅帶來了許多刺激的動作場面、身歷其境的虛構世界，以及令人驚訝的豐富情感。Alita的角色也相當令人討喜，『有血有肉』的她使人感受到她的堅強、缺陷、可愛以及不屈不撓。」

Paul Shirley對《銃夢：戰鬥天使》讚不絕口。（Twitter）

「本片充滿了許多驚喜──無論是黑暗的轉折、動作場面上的暴力風格，或是角色們成功突破單調的數位存在，找到自我，進而成為了一位徹底圓潤的個體。除此之外，片中的景觀也相當壯麗，劇組在其中似乎也投入了不少努力。」

Paul Shirley指《銃夢：戰鬥天使》驚喜連連。（Twitter）

「Junkie XL也為本片帶來了傑出的配樂，並完美融入在動作場面以及安靜的片段中。視覺特效當然更是驚人，許多角色背後的創意也令人相當振奮，還有幾個很酷的客串驚喜。這絕對是一部值得進戲院觀賞的電影。」

Paul Shirley指《銃夢：戰鬥天使》視覺特效驚人。（Twitter）

最後Shirey補充表示：「3D效果也相當賞心悅目，同時也不會太過突兀。實景拍攝也增添了整體的觀影體驗。真期待能夠在IMAX銀幕上再看一次。」

Paul Shirley望於IMAX銀幕重溫《銃夢：戰鬥天使》。（Twitter）

後續觀眾評價，拭目以待

《銃夢：戰鬥天使》的首波評論讓本片票房備受期待。花了將近10年的時間開發《阿凡達》電影的續集之後，占士金馬倫突然變得十分繁忙，除了《阿凡達2》以及《阿凡達3》之外，他還得監製《銃夢：戰鬥天使》以及接下來的《未來戰士6》（Terminator 6），而這也將會是他繼 1991 年來再度參與的《未來戰士》系列電影。

Robert Rodriguez證實《銃夢：戰鬥天使》系列後續的作品已經展開計畫。而Robert Rodriguez近期的下一部電影是將參與睽違多年的《逃出紐約》（Escape From New York）重拍版製作。

《銃夢：戰鬥天使》將於2019年2月5日上映。

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