【銃夢】血腥場面過激慘被河蟹？　變PG-13竟與《阿凡達》有關

Robert Rodriguez接替了他的老朋友占士金馬倫（James Cameron）成為了《銃夢：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel）的導演，他也將本片超長的劇本，以及占士金馬倫長達數百頁的筆記統整出一個實際可行的電影計畫，並保留了這部作品的主題風格。

改編自日本漫畫家木城幸人經典漫畫《銃夢》，電影《銃夢：戰鬥天使》結合了多位角色的故事，包含那位在原作漫畫中做出許多恐怖事蹟的反派角色──魔角（Makaku）。

《銃夢：戰鬥天使》劇照

占士金馬倫監製的「戰鬥天使」

在1993年推出的動畫版二部曲中，魔角與漫畫中的冠軍鬥士Kinuba結合成了Grewcica，繼續啃食人腦；而在即將上映的真人電影《銃夢：戰鬥天使》中，這位角色的名稱改為了Grewishka，並由Jackie Earle Haley飾演，但這位角色在電影中一樣會吃人腦嗎？

Grewishka將由Jackie Earle Haley飾演（《白宮淪陷2：倫敦淪陷》劇照）

在一場舉行於柯士甸Troublemaker Studios公司內的活動中，本片導演Robert Rodriguez接受Screen Rant媒體訪談，其中也被問到這個大家都相當關心的問題，那就是：Grewishka或其他角色，在本片中是否也會吃人腦？

在這部電影中不會，但我知道你們在說什麼。原作漫畫中的確有出現一些尺度更大的畫面。 Robert Rodriguez

而談到為何吃人腦，導演Robert Rodriguez對此回應：「原作漫畫中的尺度比較高，其實這也是占士金馬倫原本想要為《阿凡達》（Avatar）採用的方式，他當時把它寫成了一部限制級（R）的電影，但他也明白必須要降低一些尺度才能讓更多觀眾都能看到這個作品，所以之後就改成了輔導級（PG-13）。我認為我們在《銃夢：戰鬥天使》抓到了一個不錯的平衡點，主角的生化人設定可以讓動作戲有更多發展空間，但我認為我們保持了正確的風格。對喜愛原作漫畫的粉絲們來說，雖然我們並沒有完全呈現出一些尺度太高的畫面，但本片內容依然非常刺激，反派依然有收藏人頭之類的習慣。」

《銃夢：戰鬥天使》劇照

從《阿凡達》到《銃夢》

占士金馬倫構思《銃夢》的荷里活電影計畫多年，但當時碰上了一些技術上的瓶頸，所以他必須選擇先執行其中一項計畫，而他選擇了《阿凡達》，並認為在《阿凡達》拍攝中所發展的技術和手法，絕對能對日後《銃夢：戰鬥天使》的製作有所幫助。

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+ 4 + 3 + 2

當然，如你所知，《阿凡達》成為了影史上至今無人超越的最賣座電影，而占士金馬倫也因此着手構思這部電影的續集，當然占士金馬倫也花了好一段時間，才找到適合的人選來接替他的劇本，完成《銃夢：戰鬥天使》。

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血腥過激得出乎意料

然而，如同占士金馬倫之前的作品，像是《未來戰士》（Terminator）、《未來戰士續集》（Terminator 2: Judgment Day）和《異形2》（Aliens）般，《阿凡達》最初其實打算寫成一部限制級作品，現在回頭來看其實還真令人難以想像。

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