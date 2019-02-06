【銃夢】女主角15歲獨自走到紐約追夢　窮到燶曾流落街頭

今年賀歲片檔非常熱鬧，除了有一堆香港電影任你揀，西片方面都有不少選擇，其中由占士金馬倫（James Cameron）監製的《銃夢：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel），由《阿凡達》班底炮製，這點足以吸引不少影迷入場。 女主角機械合成人Alita身手了得，非常搶鏡，女主角真身就是羅莎沙拉撒(Rosa Salazar)，這位電影新星在現實中同樣充滿鬥志，曾經因為堅持追夢而被迫流落街頭。

大眼妹機械人艾莉達栩栩如生，背後是由女星Rosa Salazar主演，用動態捕捉技術，再用電腦動畫繪製出來。

《銃夢：戰鬥天使》改編自日本漫畫家木城幸人90年代同名科幻作品，講述幾個世紀後的未來世界裡，合成人艾莉達（Alita）躺在Iron City廢鐵區中不省人事，幸得心地善良的機械醫師伊度，將她帶回工作室修理。艾莉達醒來後發現記憶全失，對身處世界一無所知，Alita渴望尋回自己失落的記憶，同時遇上惡勢力的迫害，間接啟動她潛藏的無窮的戰鬥力。

為了做到Alita 的體能動作，女主角真身羅莎沙拉撒(Rosa Salazar)，花了足足5個月時間受訓。

戲中Alita實力非凡，皆因她精通已失傳神秘武術「裝甲術」。而為了符合Alita的戰鬥格、做到她的體能動作，女主角真人羅莎沙拉撒花了足足5個月時間受訓，每日由早上8時開始，鍛鍊武術和泰拳等等，最終真的能做到踢臉﹑鎖喉等極高難度動作。

從網上的訓練短片可看到，Rosa花了不少時間去鍛鍊，密集地學泰拳、棍術、中國功夫和格鬥等，齋睇都覺得好辛苦！

大眼妹機械合成人Alita 非常了得，在戲中場場激戰，大打出手！

現年33歲的羅莎沙拉撒演出過電影《移動迷宮：焦土試煉》（Maze Runner: The Scorch Trials）以及電視劇《美國怪談》（American Horror Story: Murder House），是電影界的新星，她為這次演出下了很多苦功，監製占士金馬倫都大讚她演活Alita。早前羅莎接受外國訪問時，就提到自己跟Alita的性格有點相似，例如Alita一開始對自己的過去一無所知的徬徨無助，就跟她當年15歲隻身走到紐約，堅持追夢要在演藝界發展時的狀況很相似。

Alita 的真身是由33歲美國女星Rosa Salazar主演，她參演過電視劇《美國怪談》（American Horror Story: Murder House）與電影《移動迷宮》（Maze Runner）系列。

羅莎是古巴裔美國女星，一直深信自己的演藝天分，堅強﹑目標清晰的性格跟Alita很相似，當年她獨自去到紐約發展，與電視劇的製作人會面，只求一個半個演出機會。但追夢的路並不易走，羅莎曾因身無分文而被迫流落街頭，回想起來當時最大的願望，只是想要「有瓦遮頭」，她也很慶幸自己終於做到。