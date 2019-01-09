【復仇者聯盟4】Lego又劇透　美國隊長重現潛行服外仲有新衫着！

近日《復仇者聯盟4》（Avengers: Endgame）上月初公開首波預告，昨日（8日）《驚奇隊長》（Captain Marvel）又釋出新片段，不過漫迷何時才等到下一條預告仍是無期，惟肯定的是，《復仇者4》此後的預告都只會出現正片中的前15至20分鐘，漫迷們可以無限自我燒腦估下劇情先！

去年10月已經爆出雷神和浣熊的新造型。（網上圖片）

Marvel Studio為防劇透無所不用其極，不過漫迷仍然可以透過預告、主演漏口風以及Marvel所出產的周邊玩具而得知有關的最緊貼消息！其實早在去年10月就因為Marvel所推出的玩具，爆出穿上全新造型的「雷神」與浣熊「Rocket」，兩人在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）中合作無間，相信在《復仇者4》中兩人會再續前緣，繼續攜手對抗魁隆！

早前公佈的產品美術圖中，美國隊長以舊造型登場！（網上圖片）

今次玩具劇透就則輪到了美國隊長，本來有傳今集《復仇者4》，將會講到一眾復仇者成員會以「時間旅行」返回《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）紐約大戰之前，力阻大戰發生。但在早前公布的產品美術圖中，推測美國隊長會以舊制服二戰造型登場，而在Marvel玩具中的美國隊長卻穿起新制服，有網民大膽指出應該是復仇者成員結束了「時間旅行」後，將會換上新制服或造型，就如黑寡婦會綁起長辮、變型俠醫又會着上戰衣一樣。

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今次再多一層消息證實此件白色制服，將會是復仇者聯盟的新隊服。（網上圖片）

不過對應返雷神與浣熊穿着的新造型跟美國隊長的Lego，眼利的漫迷就會發現有幾分相似，制服同樣以白色為主，左胸口均有「Avengers」的「A」字Logo，早前爆出雷神與浣熊新造型時，已有漫迷大膽推測這就是復仇者聯盟的新隊服，加上今次爆出的美國隊長Lego，看來又多一層消息證實這是堅料！