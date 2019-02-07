【廉政風雲】三日票房破千萬　紅姑撐師弟張家輝：一班演員演得好

由麥兆輝編導，莊文強及黃斌聯合監製；並由劉青雲、張家輝、林嘉欣、袁詠儀、方中信、陳家樂、湯怡等合演的《廉政風雲 煙幕》早前在年初一正式跟影迷見面。電影於2月5日（大年初一）在香港開畫勢如破竹，初一到初三賀歲黃金檔，日日榮登票房冠軍。截止目前為止，三日農曆年假累積票房火速衝破一千萬大關，相信票房紀錄仍會有增長。

《廉政風雲》上映三日，其票房已成功破千萬，導演麥兆輝自然飲得杯落。

今年賀歲黃金檔競爭非常激烈，單計港產賀歲片已經有5部作品。而《廉政風雲》在年初一開畫即先聲奪人，單日票房錄得近4百萬港元，成功擊敗一眾荷李活大片及華語片，摘下年初一單日票房冠軍。承接年初一的氣勢，《廉政風雲》在年初二繼續勇奪單日賣座冠軍，累計票房收8百萬港元。目前《廉政風雲》上映3日，其累積票房已輕鬆衝破千萬大關，榮登本年度香港賀歲黃金檔票房冠軍，確實實至名歸。得悉此事後，《廉政風雲》導演麥兆輝表示相當振奮：「多謝觀眾支持，以及台前幕後與宣傳人員的努力，希望繼續有好成績，可以打破票房紀錄！」

劉青雲感謝香港觀眾，還表示會偕太太郭藹明入戲院觀賞《廉政風雲》，親身感受影迷的熱情。

而三大影帝影后劉青雲、張家輝、林嘉欣也齊齊感謝香港觀眾，以實際行動支持認真製作的電影，劉青雲笑言：「《廉政風雲》開畫成績這麼好，當然感到好興奮，好多謝大家支持，在這裡順道祝各位觀眾新年快樂、萬事如意、身體健康！」青雲還表示，他將在這農曆新年間，偕太太郭藹明拍拖入戲院觀賞《廉政風雲》，親身感受影迷的熱情。

至於另一影帝張家輝他亦答謝觀眾支持，同時有感《廉政風雲》製作團隊勞苦功高，他興奮表示：「部戲收得，當然要導演和老闆請食飯！」

袁詠儀指她自己只是客串兩場戲，笑言不敢領取任何功勞。

而女主角林嘉欣得悉《廉政風雲》在香港開畫成績非常理想，興奮得頻頻尖叫：「今次真的好開心，《廉政風雲》由年初一到年初三成績都好好，雖然我忙於拜年、照顧小朋友，但都好緊張電影的成績，同時留意網民反應，現在成績這麼好，真的好犀利，希望陸續有來！」

張家輝及林嘉欣異口同聲表示感謝香港觀眾以實際行動支持電影。

至於相隔26年後再與劉青雲合作的袁詠儀雖然只是客串兩場戲，她笑言：「我只是友情客串，不敢領取任何功勞，聽到有份參與的電影票房出色，當然感到好開心，希望未來香港電影繼續百花齊放，發掘多些不同新穎題材，拍出更多好戲給香港觀眾欣賞！」

《廉政風雲》口碑轉傳，連萬人迷鍾楚紅也第一時間抽空捧場，她坦言要支持師弟張家輝，觀後盛讚果然是一齣好戲：「一班演員都演得好，即使配角亦同樣出色！」