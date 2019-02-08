【復仇者聯盟4】片長過長或設中場休息時段　網友竟一面倒支持

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）尚有2個多月正式上映，而劇組對於這集不容有失，多次舉行秘密試映，務求把最理想的故事呈現給觀眾。 日前《復仇者聯盟4》導演透露電影最新內容，兩人今次沒有再戲弄觀眾，指出目前電影最新剪輯版仍舊是3小時，並已經舉行4次試映。最重要的是，兩人表示，頭3次試映會中，沒有一個人離座去廁所。話雖如此，但有外國傳媒指出，《復仇者聯盟4》或將有中場休息時間，好等觀眾更能享受電影，但目前此消息尚未得到任何官方證實。

距離《復仇者聯盟4》正式上映尚有2個多月，不少影迷都非常期待鐵甲奇俠會迎來甚麼命運。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

4次試映片長180分鐘 導演：「首3次冇人起身去洗手間！」

《復仇者聯盟4：終局之戰》在4月尾正式上映，官方正不斷研究電影剪接、片長及宣傳等後期工作。日前導演羅素兄弟（Russo brothers）再度現身說法，指出《復仇者聯盟4》目前的最新版本，其片長與11月時的初版相近，都是大概180分鐘。兩人續表示，最新版本已經舉行4次試映會，即使電影片長長達180分鐘，但參與者的反應仍然非常正面。或者如導演所說，他們只是想把最好的故事呈現給觀眾，至於片長多少，根本不在他們的考慮範圍：「電影片長仍然是3小時，我們知道應如何把電影做得最好。我們目前認為電影做得很好，試映會上得到了很好的反應。電影目前還未完成，我們仍在努力。」

《復仇者聯盟4：終局之戰》的片長，據了解，還要比《復仇者聯盟3》多約30分鐘。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

目前相信《復仇者聯盟4》將會是Marvel電影宇宙電影中，片長最長的作品，比上集《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）還要多約30分鐘。然而，兩名導演無有怕，導演之一的Anthony Russo表示，「《復仇者聯盟4》目前已經舉行了4次試映會，而頭3次放映會中，沒有一個人起身去洗手間。」

《復仇者聯盟4》已經4度舉行試映會，導演話首3次都無人起身去廁所。（Getty Images）

有指Marvel計劃《復仇者聯盟4》將設有中段休息時間。（網上擷圖）

《復仇者聯盟4》有指會推出中場休息時間 網民究竟點睇這消息

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網傳Marvel計劃《復仇者聯盟4》加插中場休息時段

可是，根據外國傳媒《ComingSoon》記者Alan Cerny指出，Marvel Studio正考慮為《復仇者聯盟4》加插中場休息時間。此消息傳出後，網上卻一面倒支持中場休息，不少影迷對中場休息持開放態度，有網友隨即舉證支持，指電影應仿傚經典作品《2001太空漫遊》（2001: A Space Odyssey）及《亂世佳人》（Gone with the Wind）上映時的方法，因為中場休息有助作品加淡添「史詩色彩」；可是，另有網民表示，這個中斷會令人失去追看性。目前相關消息未經官方證實，可能又是迪士尼的另一次試探。