【田雞專訪】拍《九品》被星爺整蠱　神回一句成《喜劇之王》經典

「導演一日未嗌Cut，一日都要演落去！」這是來自電影《喜劇之王》尹天仇（周星馳 飾）的金句，亦成為傳頌廿多年的至理明言。 以為這是出自編劇手筆？原來是田雞（田啟文）的親身經歷，背後不單有血有汗，仲涉及男人最痛。一切都關乎跟周星馳星爺演出《九品芝麻官》有關。

田雞憶述在拍《九品芝麻官》時被星爺整蠱的細節。（吳宇峰 攝）

講故事前，先講講田雞的背景，話說他是麗的電視出身，自小受電視台拍攝的訓練，導演未嗌Cut，你就要繼續演落去。田雞︰「因為電視台是成場戲拍的，如果突然個個都可以嗌Cut，真的永世都拍不完一場戲。而且做完一場戲，那一幕要補拍那一處要Cut，都應該由導演決定，所以在片場只有導演可以喊Cut。」

田雞在麗的電視拍劇時，學會了做演員的專業。（影片截圖）

田雞又補充，你不會知道導演想要甚麼，你覺得自己演得不好，導演可能早就決定剪走它，或者已想好方法補拍，你為甚麼要喊停？「所以導演未喊cut，我是不會停的。」

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田雞就是在這幕扮死屍，扮出一份專業。(影片截圖)

燈夾夾小田雞

這句原本是個人的工作原則，但一次拍攝《九品芝麻官》之間，被星爺整蠱下，竟然大派用場。「當時我飾演一條死屍瞓在床上，星爺要去驗屍，由於演古裝褲頭得一條帶，他輕易就解開我褲頭帶，並拿一個夾燈的小木夾，來夾我下體。」

回味《喜劇之王》經典對白

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是否聽見都痛，但堅毅的田雞竟然忍得住。「他夾一個見我沒反應，再夾、再夾、再夾，一共夾了四個，但夾了四個都沒有動靜。到正式拍完，星爺問剛才夾不到我嗎？我說︰『夾到呀！』星爺︰『不痛嗎？』當然是痛吧！『那麼都不喊出來？』因為導演未喊Cut嘛！」當時我只是個寂寂無名的演員，但都對角色如此認真對待，這態度就打動了周星馳，並將事件記下，後來更將這句話用在《喜劇之王》內。