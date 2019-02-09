【新喜劇之王】電影出現兩首經典廣東歌　原來係周星馳唱K之選

賀歲片《新喜劇之王》上畫5日，由最初被嫌陸味濃，漸漸到不少行內人貼文讚好睇，口碑開始滲出。 電影雖然全線由內地演員甚至素人演出，不過廣東配音版就加番不少地道示素，就連戲中電影歌曲，星爺都刻意搵番兩首廣東經典，陳百強《疾風》同林子祥《分分鐘需要你》襯一襯。原來呢首歌都係星爺至愛，仲要係唱K之選。

星爺今次找來疾風少女翻唱了陳百強的《疾風》做主題曲。（資料圖片）

日前，曾與周星馳合作無間的導演谷德昭，看罷《新喜劇之王》後，都出文力讚，雖然他都如實地指不能說新的比舊的好，因為舊的有周星馳主演，還有「青澀清甜靚到嘭一聲」的張栢芝，但就非常欣賞故事橋段的紮實。「最老的勵志橋段，老並不是不好，只要嚴謹地處理每一項細節、不貪方便、不 hea 做、不倚靠小聰明、懷著童心、真心，老橋段往往就是最直接到達人心的好橋段。」

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谷德昭在facebook出貼文力讚《新喜劇之王》。

谷德昭更指出廣東版配音最為他欣賞︰「要讚廣東話配音，個人認為比99%的地道港產片更抵死好笑，逐句逐粒字度，Respect！」最後又說到戲中兩首歌曲《疾風》和《分分鐘需要你》，是透過北文化推廣南文化，毋忘廣東話。不過更有趣是谷德昭爆料，原來這兩首歌都算是星爺至愛。「戲中的歌都是周星馳年青時在卡拉OK喜歡點的歌，但只聽別人唱，自己不唱，聽他唱過的好像只有《玄武門之變》。」（編按︰應為鮑翠薇主唱《決戰玄武門》主題曲《夢裡幾番哀》）

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其實星爺對廣東舊歌都有份感情，由《食神》要火雞姐唱《情與義》，到《美人魚》也刻意找來鄭少秋莫文蔚合唱《世間始終你好》做宣傳曲，相信這些歌就是屬於星爺的那些年。

宣傳《美人魚》時，星爺也邀請鄭少秋及莫文蔚翻唱《世間始終你好》。（資料圖片）

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