【嚦咕嚦咕新年財】打牌唔講運態度最緊要　插曲片尾曲都呼應主題

香港過年消遣活動除了睇戲還是睇戲，新片冇心水就留在家中翻看舊作，每年必煲的片單中一定少不了《嚦咕嚦咕新年財》，電影跟劉華一樣經得起時間考驗之餘，更愈煲愈入味，大量經典金句絕非得啖笑，戲中以打牌喻處世態度，連由林夕填詞的片尾曲《大勝無限番》都呼應返劇情，堪稱近20年最值得一再重溫的賀歲片。

見到呢個畫面，就想講「人品好，牌品自然好！」（影片截圖）

人品好，牌品自然好！ 麻雀大俠

新年冇睇《嚦咕嚦咕新年財》等於冇過年，這部電影最出色是無論睇足幾多年，依然可以令觀眾由頭笑到尾，而且在人生不同階段睇都有不同體會，其實 金句「人品好，牌品自然好。」早已點出主題。劉德華在戲中飾演資深雀友，在麻雀枱上順風順水，要咩牌有咩牌，一副人生贏家的姿態，不過成世流流長，總會遇上幾次挫折，好牌不難打，如何砌靚爛牌才是真正的考驗。

摸咗幾年好牌，摸幾次爛牌有咩所謂，總有一日會好嘅 麻雀大俠

逆境求存 心態最重要

戲中梁詠琪一句詛咒之後，劉華的牌運插水更面臨無家可歸的情況，可是收到公屋入住通知，一家人又開開心心地搬新屋，對得失處之泰然。到底是否前女友的詛咒趕走牌運不重要，發爛渣冇用嘅，重點是他如何面對天降厄運，「好牌有好牌嘅打法，爛牌有爛牌嘅打法，愈爛嘅牌愈要畀心機打」、「摸咗幾年好牌，摸幾次爛牌有咩所謂，總有一日會好嘅」等對白，都說出摸到什麼牌是運氣，正如現實中每個人的起跑線不同。

爛牌有爛牌嘅打法，愈爛嘅牌愈要畀心機打 麻雀大俠

牌不如人 不代表技不如人

有些人一翻牌已是天糊，有些人可以捱到海底撈月，但有些人打足24圈都未開到齋，只是與其處處跟別人比較、埋怨牌運，不如專注自己手牌，正如麻雀大俠所講，「有時贏錢未必開心，打啱嗰隻牌先有滿足感」，他在戲中即使牌運再差都堅持繼續打，且是樂觀地打，食唔到糊就追求唔好出銃，輸都有輸的藝術，反而贏牌的人卻因贏得太少而氣急敗壞，雙方形成有趣對比。

+ 4 + 3 + 2

有時贏錢未必開心，打啱嗰隻牌先有滿足感 麻雀大俠

插曲片尾曲入晒肉

《嚦咕嚦咕新年財》以麻雀喻人生，其實只要細心留意，連配曲都完美呼應了主旨。電影插曲《人生捕手》和片尾曲《大勝無限番》都是由劉德華主唱，林夕填詞，前者配合德華揸的士一幕，點出在逆境中要以樂觀心觀迎難而上，後者歌詞「副牌有幾爛，有打未怕難」、「食不出四喜，有得玩都發」、「其實有鋪混一色都好歎」等亦不只限於麻雀枱。