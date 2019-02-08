【廉政風雲】劉青雲靠CG回到Fit佬時　麥兆輝︰望香港發展這技術

賀歲片《廉政風雲 煙幕》，由麥兆輝執導、莊文強與黃斌監製，劉青雲、張家輝、林嘉欣、袁詠儀主演，經過三日農曆新年假期，票房已成功衝破1,100萬，跟周星馳的《新喜劇之王》力爭賀歲片冠軍一席。 在電影首回預告中，一個回春版張家輝的出現，已令觀眾稱奇，感到非常有趣，隨後導演更預告，戲中仲會有個回春版劉青雲，二人更有對手戲。電影藉住破千萬大關喜訊，公開了這一幕俾大家欣賞，大家可見到一個貌似《新紮師兄》年代的劉青雲。

劉青雲在《廉政風雲 煙幕》中飾演一個頗嘴賤的上司。（劇照）

劉青雲︰「仲靚仔過我當年」

劇情講到青雲跟家輝相識於微時，需要有一場戲去交代二人的伏線，以解釋整個故事關鍵。本想以新演員去分飾兩位年輕時，但導演又覺得兩位言談舉止太獨特，難演出神髓，所以決定花上近千萬，用CG換臉技術，製作出一對年輕版青雲和家輝。

劇情需要呈現20多歲的劉青雲及張家輝，青雲初得知時笑言：「這場戲講我讀大學，不知道有沒有20歲，我同導演講：『嗱，演就冇問題，但個樣呢，哈哈哈……』導演話，嘗試用特效令我們回復青春，我看過片段，比那時的我更靚仔！」家輝說：「導演不想找兩個年輕人去演，這是個很大膽的想法，特技費用相當昂貴！」

兩位經換臉後，的確年輕30年。（影片截圖）

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估你唔到要花半年去整

一般以電腦做換臉效果，多應用在動作場面，表情通常草草略過，如要像導演所想呈現細緻，是個極大挑戰，視覺特效總監伊諾：「要還原年輕版的青雲或家輝，其實沒有分哪位比較容易，只要掌握技術，將一個人從50歲變回20歲，照道理做個個都一樣，但拍攝過程中，青雲與家輝有不同的表達方式，表情相當豐富，所以處理上會有困難。」

原來製作上，先要花了3個月時間，去找出最理想的青雲與家輝20歲定位，然後再交由不同組別的專業人士去處理模型、肌肉，以及調較現場的燈光變化，前後足足花了半年。

麥兆輝︰「希望花在香港特技身上」

麥兆輝導演又透露，平時主角的回憶片段，多數找與主角相似的年輕人演出，但麥兆輝坦言︰「假設有500個人試鏡，可能只會選到3個，問題是這3個人不會識演戲，於是我想起視覺特效。雖然香港沒有人做過，但我相信他們的技術可以做到，我寧願將這筆錢投放在他們身上，日後可以繼續在香港發展這個技術。」直至看到最後製成品，導演都「嘩」一聲︰「好犀利！雖然這短短近2分鐘的片段，花費了很多時間及金錢，但確實物有所值！」