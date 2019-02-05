【恭喜八婆】19歲全裸拍《同班同學》　郭奕芯獲邵音音大讚有潛質

賀歲片《恭喜八婆》的演員陣容都是彭浩翔的固定班底，包括《低俗喜劇》陳靜、《香港仔》梁詠琪、《伊莎貝拉》梁洛施、《志明與春嬌》楊千嬅、林兆霞及郭奕芯等。 說起郭奕芯，未必人人認識，她於19歲時已擔正演出由彭浩翔監製、女導演陸以心首次執導的《同班同學》。電影還成功衝出國際，入圍東京國際電影節及台灣金馬獎最佳亞洲電影，雖然最後與獎項擦身而過，但郭奕芯的大膽演出，成功令觀眾留下印象。

女團Angel girl出道時，獲周杰倫、方文山加持。（網上圖片）

女團Angel girl一員 獲周杰倫、方文山力挺

現年23歲的郭奕芯，一早已有心鋪路入行，2009年只有13歲的她，參加由《Yes!》舉辦的全港校花校草選舉，並勇奪「全港甜美校花」大獎。3年後，郭奕芯毅然去北京進修，並獲邀加入華人女團Angel girl。當時Angel Girl在北京舉行出道發布會，首張迷你專輯《花木蘭》由內地著名音樂人許嵩和台灣著名填詞人方文山聯手打造，發布會當日更獲天王周杰倫拍片力挺。

郭奕芯與廖子妤及麥芷誼齊齊全裸演出拍攝《同班同學》。（劇照）

19歲全裸演出《同班同學》

可惜Angel girl很快便消失娛樂圈，之後郭奕芯改以個人發展，在2015年客串演出《壹獄壹世界：高登闊少踎監日記》，同年更初嘗女主角滋味，與廖子妤及麥芷誼合演《同班同學》。電影當時口碑不俗，不少影迷、特別是女影迷大讚電影非常有共鳴。

當中有一幕講述，「林婉靜」郭奕芯被「婆婆」邵音音懷疑學壞紋身，命令她除衫檢查。而「婆婆」邵音音沒有留手，真打郭奕芯。事後慘被「藤條炆豬肉」的她獲音音姐大讚「她好有潛質」。

獲夏雨欽點做《鬼網》女主角。（劇照）

獲夏雨欽點做《鬼網》女主角

2017年，郭奕芯再獲夏雨垂青，力邀她成為電影《鬼網》其中一個故事《好鄰居》的女主角，其他演員包括陳家樂、簡淑兒及張建聲等人。當時夏雨曾透露郭奕芯試鏡表現出色，還為拍好電影而去學樂器ukuleleh。她認真就是被選上的原因。

雖然今次郭奕芯在《恭喜八婆》的演出是客串形式，但不乏搶鏡畫面，尤其她擁有突出身材，足以與性感女神陳靜（Dada）一較高下，未來或許有機會成為Dada接班人。

獲夏雨欽點，郭奕芯成為《鬼網》女主角之一。（ashinaaa IG 擷圖）