【2月14日情人節】重溫經典電影對白　女仔最想聽到周星馳呢一句

一年一度情人節又到了！各位情人又準備好未呢？有人會一擲千金花費1萬元買99枝玫瑰高調慶祝，有人會平平淡淡食一餐簡單飯聚頭，只要兩人在一起共渡就可以了。 點樣慶祝都不是問題，只要安排得好，另一伴又肯點頭的話，但當中一定少不了甜言蜜語，相信情人們平時都講唔少，不過在情人節就一定要加大力度！

Sweet猶如韓劇的情節一定要做，但甜言蜜語都唔少得！不少經典電影對白都可以幫你講出心聲㗎！（劇照）

《阿飛正傳》張國榮：「16號，4月16號。1960年4月16號下午3點之前的一分鐘你和我在一起，因為你我會記住這一分鐘。」（網上圖片）

情人節雖則不是人人都有情人，早前網上更傳出兩段驚為天人的「偷食」故，更係情人節前夕才分手，真係聞者傷心，聽者流淚。如果太Sweet的愛情對白今日唔啱聽，大可重溫一下以下經典畫面。

《我的野蠻女友》中，車太鉉在全智賢相親時，跟她的對象講出「十誡」，不少觀眾睇到這幕都不禁流淚。（網上圖片）

第一、不要叫她溫柔。

第二、不要讓她喝三杯以上，否則她會逢人就打；

第三、在咖啡館一定要喝咖啡、不要喝可樂或橙汁；

第四、如果她打你，一定要裝得很痛，如果真的很痛，那要裝得沒事；

第五、在你們認識的第100日，一定要去她班上送一支玫瑰，她會非常喜歡；

第六、你一定要學會擊劍，打壁球；

第七、要隨時做好蹲監獄的思想準備；

第八、如果她說她會殺了你，那不要當真，這樣你會好受些；

第九、如果她的鞋穿著不舒服，一定要和她換鞋穿，即使她穿高跟鞋；

第十、她喜歡寫東西，要好好地鼓勵她和用心看完。

在《我家有一隻河東獅》中，張栢芝對古天樂提出的「霸王條款」其實跟《我的野蠻女友》十分類似。（網上圖片）

從現在開始，你只許對我一個人好，要寵我，不能騙我。

答應我的每一件事情，你都要做到，對我講的每一句話都要是真心。

不許騙我、罵我，要相信我。

別人欺負我時，你要在第一時間出來幫我。

我開心，你要陪我開心；我不開心，你要哄我開心。

永遠都要覺得我是最漂亮的，夢裡你也要見到我，在你心裡只有我。

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