【新喜劇之王】景如洋成下任星女郎　樣靚長腿集於一身

由周星馳自編自導的賀歲片新作《新喜劇之王》，講述小人物的奮鬥史，就如同星爺講返自己以往做「茄喱啡」的事跡，不過今次就找來了「小人物」鄂靖文、「票房保證」王寶強、內地網紅張全蛋，還有二度演出星爺作品的網紅景如洋。

鄂靖文和王寶強大膽擺出當年《喜劇之王》的經典一幕。（網上圖片）

戲中的女版「尹天仇」鄂靖文雖說沒有過往星女郎張敏、朱茵、莫文蔚、張柏芝、黃聖依、張雨綺等人般美貌，不過同劇出演的景如洋卻被觀眾大讚夠晒靚女！片中她是鄂靖文的好朋友，但在做了女主角後扮晒唔識人，角色設定略不太討喜。

鄂靖文被指為歷任星女郎顏值最差一位。（網上圖片）

景如洋被稱為「抖音第一美女」。（網上圖片）

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其實景如洋初出道就參演了兩套星爺作品，包括《新喜劇之王》及未上畫的《美人魚2》，因而大大提高了關注度！其實在她仍未踏進演藝界前，是花椒平台上的主播，在《抖音》上也大有名氣。2018年年初，參加了星爺電影選角的喜劇綜藝節目《星星美人魚》被選中，不過因為演技一般，就被當時主持人問︰「為何覺得自己能被星爺選中？」她直言不諱：「因為顏值（長得夠漂亮）。」

景如洋外貌和長腿都集於一身。（網上圖片）

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當然不少觀眾都認同她長得漂亮，更有指她長得有點像劉詩詩和郭碧婷，外貌絲毫不輸給前幾任星女郎。但同時也有觀眾指出，雖然景如洋有外貌，但在演藝圈中演技還是必須的，如果只有外貌沒有演技，一切都是徒勞無功，所以大家都希望景如洋繼續進修演技，但未知看過《新喜劇之王》的星爺迷對這位新生女星又有何評價呢？

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