「哈利仔」丹尼爾烈格夫網上「失言」急澄清：演狼人是開玩笑！

說起丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe），相信大家第一時間想起的角色必定是哈利波特，而這個角色亦陪伴不少人成長。而近日網上突然傳出丹尼爾烈格夫將接曉治積曼（Hugh Jackman）棒，成為新一任狼人。主角日前接受外國傳媒訪問時，終於回應有關傳聞，但消息卻可能不是影迷樂於聽到的。

丹尼爾烈格夫（右二）最為人熟悉的角色必定是哈利波特。（劇照）

事源是，丹尼爾烈格夫在接受《Wired》訪問時回應了一條「丹尼爾烈格夫會是新的狼人嗎」問題。而當時他開玩笑說「將會有一部新的狼人電影」，並表示很高興可以在接受訪問時宣布有關消息。

丹尼爾烈格夫早前接受《Wired》訪問時回應了一條關於新狼人的問題。因開玩笑，被不少網友誤以為真的有新狼人電影出現。（網上擷圖）

外國著名網絡改圖專家Bosslogic出手，把「哈利仔」的頭移到狼人身上。（網上擷圖）

此消息傳出後，網上開始傳出丹尼爾烈格夫將飾演狼人一角，並成功令外國著名網絡改圖專家Bosslogic出手，把丹尼爾烈格夫移花接木成狼人。可是，日前主角終於現身。他在接受《IGN》訪問時回應相關傳聞：「這就是你開玩笑時會發生的事情。如果能夠在探訪中說出自己想飾演的角色，這不是很『著數』。」因為一次在網上胡亂說話惹的禍，導致網友一直追他關於狼人的事情。而最後，他表示「這傳聞不是真確的」。

曉治積曼已經揚言不會再擔任狼人，當Marvel接管回FOX的版權後，狼人一角也需要找新演員出演。（網上圖片）

雖然最終確實是假消息，但在《IGN》訪問時，尼爾烈格夫的好友，曾跟曉治積曼合作拍攝新戲《Bad Education》的Geraldine Viswanathan卻半開玩笑形式支持丹尼爾烈格夫「你應該這樣做，但這是一部喜劇，講述狼人經歷洗禮那場戲開始。」而丹尼爾烈格夫也認真，表示自己沒有足夠的能力去戰鬥。而Geraldine Viswanathan還提意電影名稱叫《Baby Wolf》，真是不知道他們什麼時候說的才是真話。