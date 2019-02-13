【哈利波特】J.K.羅琳認妙麗理應情歸哈利仔　人物設定同童年有關

《哈利波特》系列建構龐大魔法世界觀，電影成功吸納大批忠實粉絲，原著小說亦長居暢銷榜，隨着外傳《怪獸與牠們的產地》以五部曲搬上大銀幕，加上J.K.羅琳以不時在社交網站分享只有她才知道的霍格華茲冷知識，「波特宇宙（Potterverse）」持續擴張，然而原來對於《哈利波特》作者J.K.羅琳來說仍有不少遺憾，其中一個令她後悔的決定正是拆散妙麗和哈利仔，把二人改跟榮恩和金妮配對。

J.K.羅琳坦承根據人物性格發展，哈利仔同妙麗其實比較夾。（劇照）

《哈利波特－死神的聖物2》最後一幕，衛斯理夫婦和波特夫婦重回九又四分三月台，目送下一代坐上前往霍格華茲的列車，象徵傳承的結局令粉絲回味不已，只是故事本應走向另一個結局。J.K.羅琳每隔一段時間就會更新關於魔法世界的新資訊，早前接受《The Sunday Times》訪問就自爆原來把榮恩和妙麗湊在一起，純粹出於私心，認證在系列中妙麗跟哈利才是最適合彼此的一對，「這個決定只為圓我的夢想，跟文學無關，他們其實完全唔夾。」她補充明白粉絲或會對這個說法感到憤怒。

J.K.羅琳補鑊解釋金妮和哈利仔是靈魂伴侶。（劇照）

果不其然發言受粉絲抨擊，J.K.羅琳又再公開補鑊，指可把哈利和金妮解讀為靈魂伴侶，而榮恩跟妙麗則屬異性相吸，因為性格相反而互相吸引，互補反而締造平衡，妙麗成熟而細心，正是榮恩所缺少的特質，反之他亦能令妙麗更放鬆，雖然他們經常鬥嘴，其實非常享受，所以不必擔心他們。忠實哈迷相信都知，妙麗是J.K.羅琳根據自己11歲的形象作為原型而設計出來，而榮恩的原型則是她的少女時代的好友Sean Harris，當時經常幫她偷走出街玩，粉絲估計J.K.羅琳將過去跟好友之間「友達以上，戀人未滿」的關係投射到角色上。

不過J.K.羅琳也並非一直忠愛榮恩，在創作《哈利波特》系列小說期間就一度想過賜死他，她坦言寫作過程中曾有段時間不太開心，所以想向三位主要角色下手，非常認真地計劃如何在故事中鏟除榮恩，後來卻因為他的死會影響故事發展，以及不捨得下手而作罷。