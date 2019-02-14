【魔雪奇緣2】Elsa、Anna新造型曝光　料成迪士尼首位出櫃公主

距離《魔雪奇緣》（Frozen）上映已5年，今年終於推出續集，不過不要以為可以擺脫「Let it go～let it go～」，全新洗腦神曲即將駕到！ 動畫近日公布首段正式預告片，不足2分鐘的片段雖然未睇得出新一集故事主線，但就見到兩位公主Elsa和Anna已經準備好新造型，同幾位老友Olaf、Kristoff和馴鹿Sven踏上冒險之旅。

《魔雪奇緣2》Elsa和Anna遇上新麻煩。（劇照）

《魔雪奇緣2》預告片一開始就見到Elsa奮力衝向大海，上集經歷生死關頭的她，雖然已明白真愛才是控制冰雪魔法的關鍵，可是似乎仍在摸索完全掌控魔法的方法，所以她在片段中脫下長靴和斗篷並紮起一把長髮，反覆穿越巨浪和變出一條條冰雪大路，相信是在練習魔法。另一方面，Anna發現Arendelle王國皇宮外出現神秘菱形晶體，預告今集兩姊妹面臨新麻煩，之後一行幾人又越過高山又越過谷，仲有Kristoff帶領成班馴鹿趕到幫忙，加上Anna單人匹馬跳崖的畫面，就知今次旅程將會非常驚險。

褲裝近年似乎變成獨立自主的象徵，所有女性角色想「突破」首要便是換掉長裙。（影片截圖）

續集確認會用上全新歌單，雖然片段一句對白都未有，短短幾十秒的背景音樂已引起粉絲注意，只是比起新一代洗腦神曲，粉絲更關注片中一名神秘的棕髮女生，事關早前曾傳Elsa會成為迪士尼第一位出櫃的公主，就連為其配音的Idina Menzel都公開支持「#GiveElsaAGirlfriend」。由於《魔雪奇緣》一反傳統，Elsa唔靠王子救盡顯「girl power」，粉絲一直期望動畫能更進一步，突破更多社會的既定印象，新角色置身一片楓林之中，秋意濃的屬性跟象徵冬天的冰雪女王非常相襯，所以不少粉絲都深信她將是Elsa的另一半。

神秘晶體來襲，今次Elsa點收科？（《魔雪奇緣2》海報）