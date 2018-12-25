【無敵破壞王2】路人級彩蛋多到導演都嗌救命？ 　一篇同你大起底

在香港12月20日上映的《無敵破壞王2：打爆互聯網》，把我們熟悉得不能再熟悉的互聯網來了個擬人，可以說是獻給資深網友和迪士尼粉絲的一封情書。點知啲彩蛋多到——就連導演都話數唔晒！

內含幾百個彩蛋的《無敵破壞王2》（Ralph Breaks the Internet：Wreck-It Ralph 2），齋睇14位公主自嘲互相吐槽已經笑到爆肚。迪士尼／Pixar動畫的絕招，就係將所有嘢都擬人畀你睇！爛番茄89%的新鮮度、豆瓣8.3分，同今年動畫片相比表現相當有睇頭：

比起6年前第一部的街機遊戲情懷，《無2》的互聯網世界與我們聯繫更為緊密，每個人都能找到自己日常上網的影子。有人把它比作動畫版《挑戰者一號》（Ready Player One）。除了看電影，找彩蛋更成為這個系列的最大特點——這一部可以說是史上彩蛋最多的電影，只係睇一次根本搵唔晒。就算你對彩蛋冇興趣，本片笑點不絕，什麼元素都有，而致敬迪士尼公主的橋段大概會在影史留名。不過，密集的彩蛋和巨大的信息量，多少限制了影片留給故事的空間，深度上略有不足。但我們對動畫電影的要求，最重要好睇就得！如果今年你只想看一部動畫電影，一定唔可以錯過！

▼以下內容含有微量劇透，不影響主要劇情，睇完搵彩蛋就至啱！▼

前情提要：從街機遊戲廳到連上WIFI上網 不止是動畫版《挑戰者一號》

（《無敵破壞王2劇照）

在第一部《無敵破壞王》裡，「無敵破壞王」雷夫（Wreck-It Ralph）是一個80年代街機遊戲《Fix it Felix》裡的反派，主要工作是用天生怪力破壞主角Felix修好的房子。雷夫厭倦了被人討厭、孤立的生活，單純地以為只要得到一枚獎牌，就可以成為被人喜歡的英雄。於是他離開自己的遊戲去尋找獎牌，遇到了《Hero's Duty》裡的冷酷隊長Jean Calhoun，和糖果賽車遊戲《Suger Rush》的小女孩雲妮露（Vanellope）。佢發夢都想參加賽車比賽，卻因「系統錯誤」被禁止參賽。而《Fix it Felix》遊戲因為冇咗反派，即將被永久刪Game，Felix同時因為雷夫的莽撞，令整個遊戲世界面臨被機械蟲（Cy-Bug）侵蝕的危機。

▼首集《無敵破壞王》劇照回顧▼

最終，在雷夫、雲妮露、Felix和Calhoun四人的共同努力之下，機械蟲被消滅，雲妮露找回自己的身份成為了賽車手，雷夫也認清了自我回到遊戲。雷夫和雲妮露成為好朋友，雲妮露送給雷夫的「友誼證明」餅乾，也出現在了第二部電影中《無敵破壞王 2》仍然是以兩人友誼為核心的故事。電影一開始，雲妮露的電子遊戲《Sugar Rush》就遇到關門危機，為了尋找遊戲的關鍵配件，雷夫和雲妮露涉險進入互聯網，但兩人卻在新世界產生了分歧。

▼按圖看更多雷夫與雲妮露在續作《無敵破壞王2》的歷險旅程▼

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就好比兩個小鎮上長大的孩子來到了大都市。一個愛上了這座城市，另一個卻迫不及待地想回家。 《無敵破壞王2》導演Rich Moore

正如世界不會一成不變，友誼亦都不會，接受變化是成長的一部分。小朋友長大後會離開父母，最好的朋友亦有可能追求夢想而離你遠去，年輕人也為了追夢離開家鄉去城市闖蕩一樣，是我們身邊最常見的事情。如何迎接變化，是雷夫與雲妮露的新課題，也是我們每一個人都要面對的、很現實的問題。

擬人化的「互聯網現形記」——很美好，也有陰暗的一面

當年《無敵破壞王》第一部的成功，不僅因為它故事講得好，還在於塑造了一個充滿想像力的街機世界。片中有超多遊戲彩蛋，包括King Kong、Mario賽車、食鬼、街霸、超音鼠、War Machine等等，讓觀影過程還充滿懷舊和挑戰的樂趣。到了第二部，就不僅僅只是遊戲彩蛋了，而是來到更廣闊的互聯網，裡面的設定和梗只要有上網的人多少都會覺得親切。對互聯網的塑造是影片最大的亮點，我們認知裡虛無縹緲的互聯網世界被用擬人的手法實體化展現出來，就像一座體形龐大的城市。

▼按圖看《無敵破壞王2》創作團隊怎樣將互聯網世界作生動的動畫擬人化▼

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而網站就像是一家家有高樓大廈的公司，Google、Amazon、Facebook、Instagram、Snapchat、IMDb，甚至天貓、QQ、新浪微博、貓眼電影等中國的網站也出現在電影中。G-mail是一連串飛在空中的小火車，Twitter則是一群吱吱喳喳的雀仔，嘴裡吐出一條又一條tweet。真實世界中的人們訪問互聯網時，會變成「方頭人仔」。而當人們移動電腦螢幕上的游標時，虛擬人仔就會在互聯網裡進行物理距離上的移動。而互聯網世界裡的原住民是各大網站的雇員，負責引導網路使用者購買商品、檢索資訊。比如雷夫和雲妮露首先遇到的「萬事通」，它是一家搜尋引擎的前臺，帶著眼鏡和學士帽，一副知識淵博的樣子。你對他說任何一個字母，他都會自動報出一大堆詞，就像搜尋引擎的自動聯想功能一樣，超積極，但有時候又略嫌太多事。路上還有攔住他們瘋狂推銷的彩色人仔，就如我們上網會遇到的彈出式廣告。

雷夫與雲妮露被瘋狂推銷（《無敵破壞王2》影片截圖）

互聯網不僅是個龐然大物，而且其中場景人物琳琅滿目。從場景、人物、設計和技術而言，《無敵破壞王2》恐怕是我們製作的最複雜的動畫片了。 導演Rich Moore

幸好《無敵破壞王2》的製作團隊，不僅是第一部的原班人馬，也是《優獸大都會》（Zootopia）的團隊。而且，片中出現的大量真實網站和軟體，如果只使用他們Logo的話並不需要買版權。而作為主要場景出現的ebay，不但沒有找他們麻煩，還給迪士尼寫了感謝信。為了賺錢，雷夫還去視頻網站「爆音」打工（為這個翻譯笑一笑），拍搞笑視頻成為網紅。「爆音」英文名Buzztube，來自BuzzFeed和YouTube的組合。

（《無敵破壞王2》劇照）

在這一段裡，我們看到互聯網的殘酷與現實。當雷夫第一次遇到Buzztube老闆得姐（Yesss），得知他是網紅，斟茶遞水格外熱情。一秒之後，雷夫被別人刷下排名榜，得姐即刻反面唔認人，叫他們不要浪費她時間。沒想到在一部動畫片裡，我們還看到了視頻網站的運作方式，拍什麼樣的視頻受歡迎，怎麼貼熱點，怎麼呃Like，怎麼導流，怎麼處理惡意的網路欺凌者。雷夫被惡意評論傷害的時候，得姐說了一句至理名言：「上網的第一準則就是不要看評論」。大家是不是都深有同感？

靠捧網紅起家的得姐勁風騷，製造不少笑料（《無敵破壞王2》片段截圖）

互聯網給現代人生活帶來便利的同時，也帶來很多問題，網路暴力就是其中之一。影片還揭露了一點點「暗網」這個神奇的存在。簡單來說，「暗網」就是不能被搜尋引擎搜到、不能通過超連結訪問的隱藏網站，這裡存在着很多見不得光的東西，甚至是一些非法交易。雷夫就在這裡買到了破壞性強大的病毒。雖然我們對暗網的世界充滿好奇，但影片並沒有做更多的展現，也的確不適合描寫太多。

「神奇女俠」配音 新增女性角色吸大批粉絲

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另外，這次《無敵破壞王2》還加入了兩個搶眼的新人物，一個是前文提到的得姐，另一個是姬嘉鐸（Gal Gadot）配音的神力姐（Shank）。姬嘉鐸曾演過《狂野時速》裡的女車手Gisele Yashar，神力姐這個角色外形和Gisele就有點像。神力姐是遊戲《 Slaughter Race》中的NPC，《 Slaughter Race》有點類似現實中的遊戲《GTA》和電影《狂野時速》，是一個暴力飛車遊戲。玩家想要通關就一定要打敗神力姐，但神力姐不但車技驚人，智商也高，很難對付。

神力姐成了開解雲妮露心事的大姐姐（《無敵破壞王2》片段截圖）

沒想到的是，這樣一個棘手的狠角色，人卻非常好，不僅給雷夫他們出謀劃策，還成了雲妮露的知心大姐姐，更是以個人魅力深深吸引了她。對於觀眾來說，這個新角色同樣吸了不少粉絲。我們還能在片中聽到姬嘉鐸唱歌！神力姐是她的第一個動畫配音角色，據說能唱歌是她答應出演的主要原因。

最爆笑時刻——14位迪士尼公主大集合

所有看過預告片的人，都知道《無敵破壞王2》裡有一個叫Oh My Disney的地方。Oh My Disney現實中是迪士尼的網站，電影裡則成了虛擬的迪士尼樂園。一進門我們就能看到星球大戰、迪士尼經典動畫、Marvel、Pixar四大招牌，裡面迪士尼角色之多是完全數不完。而Oh My Disney最有意思的，就是迪士尼14位公主的房間。如果只是讓所有公主露個臉，對於非公主粉來說可能並不算什麼。（戲中雲妮露一開始就埋怨公主見面會很無聊）導演厲害的是，讓公主們一反人前嚴肅、正經，有距離感的形象，犀利地吐槽、甚至自嘲，成了全片最好笑的一段。

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「是不是每個人都覺得你的難題都是靠男人解決的？」幽默的同時，也帶有新時代女性力量崛起的傾向。也順便不忘吐槽，說帶蘇格蘭口音的梅莉達 「來自另一個工作室」。（《勇敢傳說之幻險森林》是由Pixar出品，當年還打敗了《無敵破壞王》成為第一部獲得奧斯卡最佳動畫長片獎）吐槽不夠，還給公主們來了個「換裝環節」，開啟了女生寢室臥談會模式——Elsa的衣服上印著「Just let it go」；灰姑娘的T恤上畫了一輛南瓜車，上面寫「G2G」的字樣，意思是「我要走了」；白雪公主的牛仔褲上印着蘋果；梅莉達的背心上有一隻熊，還印著 「媽媽」字樣，而中國公主花木蘭剛穿着印有木須龍的紅色棒球外套，腳上一雙Converse。如果這些服裝都出周邊商品，銷量絕對唔洗愁。

幾百個彩蛋，要數完是「Mission impossible」

終於要說到彩蛋了，很多人看完這部電影，腦子裡可能全被彩蛋塞滿。《無敵破壞王2》有幾百個彩蛋，要全部寫出來幾乎是不可能的。連導演自己都說找不完。「每次我自己看的時候，會覺得好像已經找齊了，這時候我們的畫師就跟我說：我又在裡面放了3個彩蛋，但我不告訴我放在哪裡，你自己去搵。」大大小小各種網站、遊戲、軟件，隱藏在各處的米奇頭，迪士尼過百部電影、動物的人物，務求將大家對眼同腦都塞到滿晒。隨便舉幾個例子，Buzztube的網紅，其實是以現實中YouTube網紅Colleen Ballinger、Dani Fernandez、Flula Borg、 Tiffany Garcia等人為原型；戲中ebay有人拍賣「無辜貓」表情包的畫，和印有Beyonce人頭的薯片。

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「Oh My Disney」更是無窮無盡，除了前文我們說到的五大板塊，左上角有《沖天救兵》，右邊有《太空奇兵．威E》，小飛象低空飛過，還有《大英雄聯盟》的醫神（Baymax），以及《反斗奇兵》的巴斯光年在人群中。當雲妮露進入這個區域時，旁邊站著《小熊維尼》的咿喲，後面飛過了Ironman。後來追捕她的是《星球大戰》（Starwar）的白兵，還遇到一閃而過的Stan Lee（Marvel之父），路過的一隻R2D2機械人也是來自《星球大戰》。他的夥伴禮儀機器人C3PO在公主休息室出現，提醒公主們候場，還提到了莉亞公主（Princess Leia）。

《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）的Groot在園區開粉絲見面會，無論什麼問題都只回答「I am Groot」。舞臺上，雲妮露與《優獸大都會》的狐狸阿Nick擦身而過，兔警察Judy其實也潛藏在人群中。如果你看得夠仔細，在雲妮露與某人（抱歉我實在不記得是誰了）對話時，背景有一處2D畫風的彩蛋，是一頭叫 Humphrey 的熊，曾在70年代的《高飛狗》、《唐老鴨》動畫中出現，可以說是相當懷舊了。除了這些角色彩蛋，還有對其他電影的致敬。例如最後病毒抓住雲妮露爬上Google大廈的一幕，完全就是像《金剛》致敬。病毒們擠在一起密集恐懼般窮追不捨的場景，很容易讓人想到《地球末日戰》。而歌舞橋段裡，眾人在車頂唱歌，顯然致敬的是《星聲夢裡人》的開場片段；雷夫撞上月球，致敬的是Georges Méliès的《A Trip to the Moon》。

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影片最後還自己吐槽，有一些預告片中的精彩段落，並沒有在正片中出現！其中一個成了片尾彩蛋，一位長得很像幼年Moana（《海洋奇緣》女主角）的小妹妹在玩一個「餵兔仔食Pancake，餵貓飲奶昔」的小遊戲，遊戲被雷夫「騎劫」，他瘋狂只餵兔子吃鬆餅，把小兔兔餵成一隻大肥兔，慘豬得嚟超可愛。

粉紅色的兔子被瘋狂餵食Pancake（《無敵破壞王2》片段截圖）

第二個片尾彩蛋是在全部字幕結束之後，號稱和《冰雪奇緣2》有關，不過實際上是什麼…還是大家自己去看吧！如果說這部電影有什麼缺點的話，大概就是彩蛋太多，會讓人看得很累。而且影片時長超過2小時，不太懂梗的小朋友可能坐唔定，而對於想要找到全部彩蛋的大人來說，不但沒有「廁所位」，而且一秒鐘都唔可以分心。

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