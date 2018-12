【無敵破壞王2】路人級彩蛋多到導演都嗌救命？ 　一篇同你大起底

在香港12月20日上映的《無敵破壞王2:打爆互聯網》,把我們熟悉得不能再熟悉的互聯網來了個擬人,可以說是獻給資深網友和迪士尼粉絲的一封情書。點知啲彩蛋多到——就連導演都話數唔晒!

內含幾百個彩蛋的《無敵破壞王2》(Ralph Breaks the Internet:Wreck-It Ralph 2),齋睇14位公主自嘲互相吐槽已經笑到爆肚。迪士尼/Pixar動畫的絕招,就係將所有嘢都擬人畀你睇!爛番茄89%的新鮮度、豆瓣8.3分,同今年動畫片相比表現相當有睇頭:

比起6年前第一部的街機遊戲情懷,《無2》的互聯網世界與我們聯繫更為緊密,每個人都能找到自己日常上網的影子。有人把它比作動畫版《挑戰者一號》(Ready Player One)。除了看電影,找彩蛋更成為這個系列的最大特點——這一部可以說是史上彩蛋最多的電影,只係睇一次根本搵唔晒。就算你對彩蛋冇興趣,本片笑點不絕,什麼元素都有,而致敬迪士尼公主的橋段大概會在影史留名。不過,密集的彩蛋和巨大的信息量,多少限制了影片留給故事的空間,深度上略有不足。但我們對動畫電影的要求,最重要好睇就得!如果今年你只想看一部動畫電影,一定唔可以錯過!

▼以下內容含有微量劇透,不影響主要劇情,睇完搵彩蛋就至啱!▼

前情提要:從街機遊戲廳到連上WIFI上網 不止是動畫版《挑戰者一號》

在第一部《無敵破壞王》裡,「無敵破壞王」雷夫(Wreck-It Ralph)是一個80年代街機遊戲《Fix it Felix》裡的反派,主要工作是用天生怪力破壞主角Felix修好的房子。雷夫厭倦了被人討厭、孤立的生活,單純地以為只要得到一枚獎牌,就可以成為被人喜歡的英雄。於是他離開自己的遊戲去尋找獎牌,遇到了《Hero's Duty》裡的冷酷隊長Jean Calhoun,和糖果賽車遊戲《Suger Rush》的小女孩雲妮露(Vanellope)。佢發夢都想參加賽車比賽,卻因「系統錯誤」被禁止參賽。而《Fix it Felix》遊戲因為冇咗反派,即將被永久刪Game,Felix同時因為雷夫的莽撞,令整個遊戲世界面臨被機械蟲(Cy-Bug)侵蝕的危機。

最終,在雷夫、雲妮露、Felix和Calhoun四人的共同努力之下,機械蟲被消滅,雲妮露找回自己的身份成為了賽車手,雷夫也認清了自我回到遊戲。雷夫和雲妮露成為好朋友,雲妮露送給雷夫的「友誼證明」餅乾,也出現在了第二部電影中《無敵破壞王 2》仍然是以兩人友誼為核心的故事。電影一開始,雲妮露的電子遊戲《Sugar Rush》就遇到關門危機,為了尋找遊戲的關鍵配件,雷夫和雲妮露涉險進入互聯網,但兩人卻在新世界產生了分歧。

就好比兩個小鎮上長大的孩子來到了大都市。一個愛上了這座城市,另一個卻迫不及待地想回家。 《無敵破壞王2》導演Rich Moore

正如世界不會一成不變,友誼亦都不會,接受變化是成長的一部分。小朋友長大後會離開父母,最好的朋友亦有可能追求夢想而離你遠去,年輕人也為了追夢離開家鄉去城市闖蕩一樣,是我們身邊最常見的事情。如何迎接變化,是雷夫與雲妮露的新課題,也是我們每一個人都要面對的、很現實的問題。

擬人化的「互聯網現形記」——很美好,也有陰暗的一面

當年《無敵破壞王》第一部的成功,不僅因為它故事講得好,還在於塑造了一個充滿想像力的街機世界。片中有超多遊戲彩蛋,包括King Kong、Mario賽車、食鬼、街霸、超音鼠、War Machine等等,讓觀影過程還充滿懷舊和挑戰的樂趣。到了第二部,就不僅僅只是遊戲彩蛋了,而是來到更廣闊的互聯網,裡面的設定和梗只要有上網的人多少都會覺得親切。對互聯網的塑造是影片最大的亮點,我們認知裡虛無縹緲的互聯網世界被用擬人的手法實體化展現出來,就像一座體形龐大的城市。

▼按圖看《無敵破壞王2》創作團隊怎樣將互聯網世界作生動的動畫擬人化▼

而網站就像是一家家有高樓大廈的公司,Google、Amazon、Facebook、Instagram、Snapchat、IMDb,甚至天貓、QQ、新浪微博、貓眼電影等中國的網站也出現在電影中。G-mail是一連串飛在空中的小火車,Twitter則是一群吱吱喳喳的雀仔,嘴裡吐出一條又一條tweet。真實世界中的人們訪問互聯網時,會變成「方頭人仔」。而當人們移動電腦螢幕上的游標時,虛擬人仔就會在互聯網裡進行物理距離上的移動。而互聯網世界裡的原住民是各大網站的雇員,負責引導網路使用者購買商品、檢索資訊。比如雷夫和雲妮露首先遇到的「萬事通」,它是一家搜尋引擎的前臺,帶著眼鏡和學士帽,一副知識淵博的樣子。你對他說任何一個字母,他都會自動報出一大堆詞,就像搜尋引擎的自動聯想功能一樣,超積極,但有時候又略嫌太多事。路上還有攔住他們瘋狂推銷的彩色人仔,就如我們上網會遇到的彈出式廣告。

雷夫與雲妮露被瘋狂推銷(《無敵破壞王2》影片截圖)

互聯網不僅是個龐然大物,而且其中場景人物琳琅滿目。從場景、人物、設計和技術而言,《無敵破壞王2》恐怕是我們製作的最複雜的動畫片了。 導演Rich Moore

幸好《無敵破壞王2》的製作團隊,不僅是第一部的原班人馬,也是《優獸大都會》(Zootopia)的團隊。而且,片中出現的大量真實網站和軟體,如果只使用他們Logo的話並不需要買版權。而作為主要場景出現的ebay,不但沒有找他們麻煩,還給迪士尼寫了感謝信。為了賺錢,雷夫還去視頻網站「爆音」打工(為這個翻譯笑一笑),拍搞笑視頻成為網紅。「爆音」英文名Buzztube,來自BuzzFeed和YouTube的組合。

(《無敵破壞王2》劇照)

在這一段裡,我們看到互聯網的殘酷與現實。當雷夫第一次遇到Buzztube老闆得姐(Yesss),得知他是網紅,斟茶遞水格外熱情。一秒之後,雷夫被別人刷下排名榜,得姐即刻反面唔認人,叫他們不要浪費她時間。沒想到在一部動畫片裡,我們還看到了視頻網站的運作方式,拍什麼樣的視頻受歡迎,怎麼貼熱點,怎麼呃Like,怎麼導流,怎麼處理惡意的網路欺凌者。雷夫被惡意評論傷害的時候,得姐說了一句至理名言:「上網的第一準則就是不要看評論」。大家是不是都深有同感?

靠捧網紅起家的得姐勁風騷,製造不少笑料(《無敵破壞王2》片段截圖)

互聯網給現代人生活帶來便利的同時,也帶來很多問題,網路暴力就是其中之一。影片還揭露了一點點「暗網」這個神奇的存在。簡單來說,「暗網」就是不能被搜尋引擎搜到、不能通過超連結訪問的隱藏網站,這裡存在着很多見不得光的東西,甚至是一些非法交易。雷夫就在這裡買到了破壞性強大的病毒。雖然我們對暗網的世界充滿好奇,但影片並沒有做更多的展現,也的確不適合描寫太多。

「神奇女俠」配音 新增女性角色吸大批粉絲

另外,這次《無敵破壞王2》還加入了兩個搶眼的新人物,一個是前文提到的得姐,另一個是姬嘉鐸(Gal Gadot)配音的神力姐(Shank)。姬嘉鐸曾演過《狂野時速》裡的女車手Gisele Yashar,神力姐這個角色外形和Gisele就有點像。神力姐是遊戲《 Slaughter Race》中的NPC,《 Slaughter Race》有點類似現實中的遊戲《GTA》和電影《狂野時速》,是一個暴力飛車遊戲。玩家想要通關就一定要打敗神力姐,但神力姐不但車技驚人,智商也高,很難對付。

神力姐成了開解雲妮露心事的大姐姐(《無敵破壞王2》片段截圖)

沒想到的是,這樣一個棘手的狠角色,人卻非常好,不僅給雷夫他們出謀劃策,還成了雲妮露的知心大姐姐,更是以個人魅力深深吸引了她。對於觀眾來說,這個新角色同樣吸了不少粉絲。我們還能在片中聽到姬嘉鐸唱歌!神力姐是她的第一個動畫配音角色,據說能唱歌是她答應出演的主要原因。

最爆笑時刻——14位迪士尼公主大集合

所有看過預告片的人,都知道《無敵破壞王2》裡有一個叫Oh My Disney的地方。Oh My Disney現實中是迪士尼的網站,電影裡則成了虛擬的迪士尼樂園。一進門我們就能看到星球大戰、迪士尼經典動畫、Marvel、Pixar四大招牌,裡面迪士尼角色之多是完全數不完。而Oh My Disney最有意思的,就是迪士尼14位公主的房間。如果只是讓所有公主露個臉,對於非公主粉來說可能並不算什麼。(戲中雲妮露一開始就埋怨公主見面會很無聊)導演厲害的是,讓公主們一反人前嚴肅、正經,有距離感的形象,犀利地吐槽、甚至自嘲,成了全片最好笑的一段。

「是不是每個人都覺得你的難題都是靠男人解決的?」幽默的同時,也帶有新時代女性力量崛起的傾向。也順便不忘吐槽,說帶蘇格蘭口音的梅莉達 「來自另一個工作室」。(《勇敢傳說之幻險森林》是由Pixar出品,當年還打敗了《無敵破壞王》成為第一部獲得奧斯卡最佳動畫長片獎)吐槽不夠,還給公主們來了個「換裝環節」,開啟了女生寢室臥談會模式——Elsa的衣服上印著「Just let it go」;灰姑娘的T恤上畫了一輛南瓜車,上面寫「G2G」的字樣,意思是「我要走了」;白雪公主的牛仔褲上印着蘋果;梅莉達的背心上有一隻熊,還印著 「媽媽」字樣,而中國公主花木蘭剛穿着印有木須龍的紅色棒球外套,腳上一雙Converse。如果這些服裝都出周邊商品,銷量絕對唔洗愁。

幾百個彩蛋,要數完是「Mission impossible」

終於要說到彩蛋了,很多人看完這部電影,腦子裡可能全被彩蛋塞滿。《無敵破壞王2》有幾百個彩蛋,要全部寫出來幾乎是不可能的。連導演自己都說找不完。「每次我自己看的時候,會覺得好像已經找齊了,這時候我們的畫師就跟我說:我又在裡面放了3個彩蛋,但我不告訴我放在哪裡,你自己去搵。」大大小小各種網站、遊戲、軟件,隱藏在各處的米奇頭,迪士尼過百部電影、動物的人物,務求將大家對眼同腦都塞到滿晒。隨便舉幾個例子,Buzztube的網紅,其實是以現實中YouTube網紅Colleen Ballinger、Dani Fernandez、Flula Borg、 Tiffany Garcia等人為原型;戲中ebay有人拍賣「無辜貓」表情包的畫,和印有Beyonce人頭的薯片。

「Oh My Disney」更是無窮無盡,除了前文我們說到的五大板塊,左上角有《沖天救兵》,右邊有《太空奇兵.威E》,小飛象低空飛過,還有《大英雄聯盟》的醫神(Baymax),以及《反斗奇兵》的巴斯光年在人群中。當雲妮露進入這個區域時,旁邊站著《小熊維尼》的咿喲,後面飛過了Ironman。後來追捕她的是《星球大戰》(Starwar)的白兵,還遇到一閃而過的Stan Lee(Marvel之父),路過的一隻R2D2機械人也是來自《星球大戰》。他的夥伴禮儀機器人C3PO在公主休息室出現,提醒公主們候場,還提到了莉亞公主(Princess Leia)。

《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)的Groot在園區開粉絲見面會,無論什麼問題都只回答「I am Groot」。舞臺上,雲妮露與《優獸大都會》的狐狸阿Nick擦身而過,兔警察Judy其實也潛藏在人群中。如果你看得夠仔細,在雲妮露與某人(抱歉我實在不記得是誰了)對話時,背景有一處2D畫風的彩蛋,是一頭叫 Humphrey 的熊,曾在70年代的《高飛狗》、《唐老鴨》動畫中出現,可以說是相當懷舊了。除了這些角色彩蛋,還有對其他電影的致敬。例如最後病毒抓住雲妮露爬上Google大廈的一幕,完全就是像《金剛》致敬。病毒們擠在一起密集恐懼般窮追不捨的場景,很容易讓人想到《地球末日戰》。而歌舞橋段裡,眾人在車頂唱歌,顯然致敬的是《星聲夢裡人》的開場片段;雷夫撞上月球,致敬的是Georges Méliès的《A Trip to the Moon》。

影片最後還自己吐槽,有一些預告片中的精彩段落,並沒有在正片中出現!其中一個成了片尾彩蛋,一位長得很像幼年Moana(《海洋奇緣》女主角)的小妹妹在玩一個「餵兔仔食Pancake,餵貓飲奶昔」的小遊戲,遊戲被雷夫「騎劫」,他瘋狂只餵兔子吃鬆餅,把小兔兔餵成一隻大肥兔,慘豬得嚟超可愛。

粉紅色的兔子被瘋狂餵食Pancake(《無敵破壞王2》片段截圖)

第二個片尾彩蛋是在全部字幕結束之後,號稱和《冰雪奇緣2》有關,不過實際上是什麼…還是大家自己去看吧!如果說這部電影有什麼缺點的話,大概就是彩蛋太多,會讓人看得很累。而且影片時長超過2小時,不太懂梗的小朋友可能坐唔定,而對於想要找到全部彩蛋的大人來說,不但沒有「廁所位」,而且一秒鐘都唔可以分心。

