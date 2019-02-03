【Marvel隊長】首波影評口碑爆燈　呢個角色最搶鏡！

2019年Marvel電影第一擊《Marvel隊長》（Captain Marvel）將於3月上映，日前片商舉行首場試映會，獲得一致好評，更有人形容為「史上最佳電影」，令人十分期待。據悉，電影最搶鏡的角色並非主角「Marvel隊長」，而是她的寵物「Goose」，究竟呢位貓星人有咩咁吸引？

貓星人Goose被指係成套戲最搶鏡嘅角色，之前公佈有佢嘅獨立海報已令不少影迷驚喜。

美國著名電影雜誌《Collider》的總編Steven Weintraub，日前在社交網站出Post，指收到風《Marvel隊長》已舉行試映會，有份出席的觀眾都覺得Marvel隊長的寵物貓Goose最搶鏡，又大讚這部作品絕對不能錯過。其他在社交網站的相關留言，都一面倒大讚《Marvel隊長》十分出色，無論劇本或演員都交足貨，絕對得上史上最佳影片之一。

《Marvel隊長》系列被視為Marvel電影世界的未來棟樑，食粥食飯旨意佢。

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早前《Marvel隊長》第二條預告片面世時，大批觀眾被Goose的可愛樣子迷倒，而針對牠的相關消息亦於網上瘋傳，有指牠是令森姆積遜（Samuel L. Jackson）飾演的神盾局局長Nick Fury左眼失明的元兇，而根據原著漫畫，Goose真身是擁有驚人力量的外星人，戲份絕對不少。而有份參演的女星Lashana Lynch就透露：「呢隻貓會一啲大家意想不到嘅事，會好令人驚喜，仲會隨時發生」，相信Goose的出現，會吸引不少非Marvel迷的貓奴入場。