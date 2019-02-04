【Marvel隊長】祖狄羅角色續成疑　與Captain Marvel關係是敵是友

一年一度的超級盃（Super Bowl）在美國時間2月3日舉行，焦點戲碼除了是冠軍爭奪戰外，當然還有不同影視作品的預告時間，熾熱氣氛如嘉年華會一樣。迪士尼早已明言《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）及《反斗奇兵4》（Toy Story 4）將會殺入超級盃預告環節，但沒想到，連被稱為Marvel最強的超級英雄Captain Marvel也來湊熱鬧。雖然大部份畫面已經曾在正式預告或電視預告中登場，但天空激戰畫面仍然震撼。

Carol Danvers好友Maria Rambeau跟她說：「係時候俾班友見識下」（Time to show these boys how we do it）。（網上擷圖）

Carol Danvers的三個不同造型，包括美國空軍飛行員。（網上擷圖）

Marvel Studio第二十一部作品《Marvel隊長》（Captain Marvel）尚有約一個月便正式跟各位見面，而今日Captain Marvel也跟《復仇者聯盟4》齊齊殺入超級盃。雖然預告短短30秒，而且大部份畫面也曾在預告中登場。或者Marvel Studio驚大家不了解Captain Marvel，連帶不知道她真是好好打。在此預告中，多次強調「更高、更遠、更快」，並配以Carol Danvers的三個不同造型，當中包括美國空軍飛行員、詭族軍隊Starforce的成員及Captain Marvel。

新預告揭更多Carol Danvers空中戰爭畫面。（網上擷圖）

祖狄羅角色與Captain Marvel的關係究竟是敵是友呢？（網上擷圖）

祖狄羅角色續成疑？

如早前網上所猜測，祖狄羅在《Marvel隊長》的角色是Yon-Rogg，也不無道理。因為他與Captain Marvel的關係變化非常有趣，未知是敵是友。而在漫畫中，Yon-Rogg是詭族的極端主義者，他非常討厭及憎恨人類，並認為Carol Danvers的導師、首代Captain Marvel是詭族的叛徒。或許電影將一改漫畫設定，Yon-Rogg跨越兩者的界限，既是憎恨人類，卻又是Carol Danvers的導師。或者兩人的矛盾，正正是導演爭吵出現的原因。

相信天空戰鬥場面會是《Marvel隊長》重點之一。（網上擷圖）

Marvel隊長會否太強了吧！（網上擷圖）

Captain Marvel、Nick Fury互動續成焦點

最後，值得一提是Captain Marvel與Nick Fury的互動。此預告跟早前次回預告一樣，充滿歡樂，而這是其中一個新的畫面。或者這幕是次回預告時，當時Nick Fury問她是否懂得駕駛後，緊接出場的畫面。至於兩人為什麼要慶祝首次飛行，影迷拭目以待。

Captain Marvel、Nick Fury互動續成焦點。（網上擷圖）