【Marvel隊長】迪士尼官方劇透神秘角色　或為MCU第4階段鋪路

日版《Marvel隊長》（Captain Marvel）海報曾經劇透，指電影是《復仇者聯盟》的前傳故事外，而日前有網民發現迪士尼網上商店玩具疑似再透露劇情走向，或者《Marvel隊長》將是一套承先啟後的作品。除了總結MCU這十年的故事為何發生外，或將延伸至MCU第四階段的其他作品。

《Marvel隊長》將探討Marvel隊長不同身份，當中包括詭族的Starforce身份。（劇照）

目前相信祖狄羅的角色是一名Starforce的指揮官及Captain Marvel的導師。（劇照）

由Anna Boden及Ryan Fleck夫妻檔聯合執導；貝兒娜森（Brie Larson）、森姆積遜（Samuel L. Jackson）、班曼德森（Ben Mendelsohn）及祖狄羅（Jude Law）主演的《Marvel隊長》尚有約一個多月便正式上映。而電影劇情也隨著兩條預告出爐後，逐漸趨向明朗化。相信電影除了探討Captain Marvel的由來外，有指還會是前神盾局局長Nick Fury的起源故事，這或解釋為何Nick Fury會在首部Marvel電影《鐵甲奇俠》（Iron Man）中出現，並找到鐵甲奇俠、美國隊長、雷神、黑寡婦、變形俠醫及鷹眼等人組織復仇者聯盟。

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《Marvel隊長》另一身份，當然是影迷期待以久的Captain Marvel。（劇照）

日版《Marvel隊長》海報曾劇透指電影是《復仇者聯盟》的前傳故事。（網上圖片）

其實在迪士尼網上商店上關於《Marvel隊長》電影的產品不多，其中五款角色模型中，有兩款模型從來沒有在早前公布的電影宣傳品中登場，而這兩款模型分別是Grey Gargoyle及Genis-Vell。前者其實在漫畫中沒有與Captain Marvel交集，只與雷神、美國隊長及蜘蛛俠等三角色有較多淵源，所以暫未知道其模型為何會在關於《Marvel隊長》電影的產品中出現。

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迪士尼官方冪上商店上關於《Marvel隊長》電影的產品，當中有兩款引起影迷關注，包括Grey Gargoyle及Genis-Vell。（網上擷圖）

若果Genis-Vell真的出現，相信他將會連接MCU第4階段的《The Eternals》電影。（網上圖片）

而Genis-Vell的出現，則旋即引起漫畫及影迷的關注。據產品說明中指出，Genis-Vell是永恆族族人，擁有不屈不撓的力量，並透過Nega-Bands傳送驚人的能量。而在原著漫畫中，Genis-Vell是首代「Captain Marvel」Mar-Vell及永恆族人Elysius的兒子，而Elysius就是在魁隆的泰坦星球上創造複製人。由於Genis-Vell是半詭族及半永恆族的產物，所以他的能力比父親還要強。而永恆族的出現，正正是MCU第四階段其中一部全新的獨立作品。電影《The Eternals》目前由中國女導演趙婷執導； Matthew Firpo及Ryan Firpo聯合編劇。而《The Eternals》在MCU的時間線，將成為最早的一部。

Genis-Vell與Captain Marvel一樣，同樣需要透過Nega-Bands傳送能量。（Marvel Comics）

祖狄羅在《Marvel隊長》的角色究竟是誰呢？相信到上映一刻影迷才會知道。（劇照）

而在原著漫畫《Avengers Forever》中，Genis-Vell曾與復仇者聯手。當Destiny Force第二次與Rick Jones重遇，第一次是發生在詭族與斯克魯爾族的戰爭，即《Captain Marvel》將提及的部劇情，他們再引發一場名為命運戰爭（Destiny War）的時間戰爭，於是造就出一群雜亂無章的復仇者聚集在一起，當中包括Genis-Vell版本的Captain Marvel。

Genis-Vell在Photon下的狀態。（Marvel Comics）

由於祖狄羅在《Marvel隊長》的角色一直非常模糊不清，而他本人又多次迴避他演出的人物是誰。巧妙地，今次迪士尼又疑似劇透，所以不少漫畫及影迷均認為他演出的角色除了是Starforce的指揮官及Captain Marvel的導師外，或者他還有另一身份 — Genis-Vell。雖然目前沒有任何實質證據證實Genis-Vell將在《Marvel隊長》中出演，而Mar-Vell會否出現目前也是一個謎團。然而，若果如電影周邊產品所言，Genis-Vell真的登場，或者將證實祖狄羅的角色是Mar-Vell而不是Yon-Rogg。

Genis-Vell成為Captain Marvel時的狀態。（網上圖片）