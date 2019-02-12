【奧斯卡2019】廣告時間頒幕後獎被指不尊重　得獎者上台僅90秒

第91屆奧斯卡頒獎禮將於香港時間2月25日早上舉行，今屆典禮可謂多災多難，大會曾宣布要增設「傑出人氣電影獎」，以迎合大眾口味，後因爭議聲音太大，便不了了之；之來公布主持人為著名諧星Kevin Hart，但因被人翻舊帳，指他曾於社交網站發表恐同言論，未幾他便決定退出，結果今屆奧斯卡自30年來首次沒主持人，大會將找來一眾荷里活明星輪流負責過場及頒獎。

之前仲有傳大會將入圍最佳原創歌曲的表演名額由5個縮減至兩個，只保留Lady Gaga與另一位入圍者，一樣俾人鬧爆。（Getty Images）

曾獲最佳導演的Guillermo del Toro於社交網站發文批評奧斯卡大會。（網上圖片）

距離典禮不到兩星期時間，大會又作出驚人決定，早前曾傳出大會為縮減典禮時長至3小時內，考慮將技術獎項安排於廣告時間頒發，雖然當時消息尚未確實，已被各屆狠批不尊重得獎者，侮辱了不同範疇的電影從業員。可是，剛剛大會正式宣布，「最佳攝影」、「最佳剪接」、「最佳短片」及「最佳化妝及髮型」4個獎項將於廣告時間頒獎，得獎者的感言將會另行剪輯，並於網上平台播放。

奧斯卡大會主席John Bailey表示得獎者由上台至發表得獎感言，全程只有分半鐘時間，呼籲大家行快兩步。（Getty Images）

大會主席John Bailey表示，周一已去信給各會員告知這個決定，他亦呼籲各得獎者上台時要加快腳步：「當你準備上台時，行快啲，畀人睇到你有幾想上台」，又謂得獎者由上台到致謝詞，全程有90秒時間。這些新措施可謂惹起公憤，不少網民謂4個被調走的獎項均十分重要，大會為收視失人品，實在可悲。

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