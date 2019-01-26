【奧斯卡】《爭寵》爭出禍？愛瑪史東為爭獎搏到盡　露點之餘仲…

本屆奧斯卡金像獎獲得最高10項入圍的大片之一《爭寵》（The Favourite），堪稱西洋版的宮鬥劇，雖然是兩個女性爭奪女王恩寵、帶點女同性戀的元素，其餘包括耍心機、鬥手段，以至於各自拉攏幫手，還有俊男美女的情場交鋒等等，都和近年風靡華人區的宮廷文藝戲碼相差不遠。奧莉花高雯（Olivia Colman）、愛瑪史東（ Emma Stone）、麗素慧絲（Rachel Weisz）演技交鋒擦出亮眼火花，成為全片焦點。

《爭寵》從愛瑪史東扮演的落魄貴族後裔出發，她費盡苦功到了宮中，期望依附受到女王寵愛的遠房親戚麗素慧絲，不料竟在冷眼旁觀、洞悉麗素慧絲的後宮求生術後，取而代之，成了女王的新寵，點燃彼此之間的戰火。看似被兩女擺佈、操弄的女王，其實也不是省油的燈，對於愛瑪史東和麗素慧絲的態度，也暗藏自己的心計，在這場融合奪權與奪愛的爭戰中，沒有人是無辜的羔羊。

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有趣的是，戲外三女之間是否明爭暗鬥，同樣也引起外界好奇。檯面上看，彼此的戲分相差不多，愛瑪史東的露臉時間略多一些，也做為整部片的主述，但脫穎而出拿下威尼斯影展最佳女主角、也唯一入圍奧斯卡及各大獎項影后的是奧莉花高雯。麗素慧絲則是造型最典雅，角色遭遇最有戲劇化的落差。三人出席任何公開活動，都展現惺惺相惜、和樂融融的樣子，真正對彼此的感覺，恐怕也只有她們自己最清楚。難得的是三人整體獲得的評價也沒有太大差異，或許因如此平均的高水準，才不至有人被搶了鋒頭而造成不悅。

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三人之中唯獨愛瑪史東來自美國、年紀與資歷最輕，雖然擁有奧斯卡影后榮銜，但和兩位資深實力派對戲，感受到的壓力依舊不小，因此格外投入，甚至自覺劇情需要主動在和女王的親熱戲中露出胸前一點，是她首度裸露演出。女星們耀眼的光芒，使兩位帥氣小生尼古拉斯侯特（Nicholas Hoult）、Joe Alwyn相形之下沒給人太深刻的印象。來自希臘的鬼才名導Yorgos Lanthimos此次稍微收斂過往語不驚人死不休的作風，用較為輕鬆、嘲諷的筆觸來描述這個可以很殘酷的故事，結尾的暗藏玄機，讓人看後回味再三。

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