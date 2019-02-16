【奧斯卡2019】荷里活名導連署炮轟廣告頒獎失禮：侮辱電影工作者

第91屆奧斯卡頒獎禮舉行在即，不過愈接近終點就愈不能鬆懈，事關話口未完又出事！大會早前公布為慳時間決定當晚將善用廣告時段頒發獎項，再掀起對奧斯卡一輪猛烈抨擊，一眾荷里活名導包括李安、馬田史高西斯（Martin Scorsese）、昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）等更發表連署公開信，狠批大會侮辱電影工作者。

荷里活電影工作考發表連署聲明。（美國攝影師協會網頁截圖）

今年奧斯卡為縮短頒獎禮直播時間救收視，公布將最佳攝影、最佳剪接、最佳短片和最佳化妝及髮型移師共4個技術獎，移師到廣告時段頒發，得獎者在台上的感言將被剪輯成片段，在頒獎禮的尾聲播放，消息隨即引來業界強烈反彈。接近100位荷里活導演及攝影師於14日發表公開信，指出奧斯卡的宗旨是為了表揚出色的電影工作者和優秀作品，在廣告時段頒獎如同把那些獎項放到次要位置，加上由頒獎禮導演評定得獎者的哪些感言值得播出，對把畢生精力和熱情投放到作品中的電影工作者來說，是莫大的侮辱。

公開信曝光後，更多導演和演員都決定加入連署行列，包括羅拔迪尼路（Robert De Niro）、畢彼特（Brad Pitt）、祖迪羅（Jude Law）、愛瑪史東（Emma Stone）、上屆影后法蘭絲麥杜曼（Frances McDormand）和今屆大熱電影《羅馬》導演艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）等。

【奧斯卡2019】廣告時間頒幕後獎被指不尊重 得獎者上台僅90秒

李安都有份參與連署。（Getty Images）

謬論抗辯

面對反對聲浪，奧斯卡主辦單位隨即發表特別聲明澄清原意，指出外界其實錯誤解讀，4個獎項的得獎者的致辭仍會於直播中出街，有此決定只為剪走走上台的時間，未來將會隨機選出4至6個獎項，輪流在廣告時段頒發，今屆中選的4獎在下屆將獲豁免，早於去年8月獲董事會通過，強調這個決定經過深思熟慮，有把奧斯卡傳統和全球廣大觀眾列入考量。



話就話隨機，但萬一下屆選中的是「最佳男主角」或「最佳電影」，你又係咪會安排在廣告時段頒發呢？分明是一則謬論，難怪會惹來公憤。

奧斯卡月初先開開心心搞完入圍午宴：

+ 6 + 5 + 4

奧斯卡主辦單位聲明一出，美國攝影師協會又即時以公開信回應事件，直接指出大會的解釋出奇地錯，不願收貨，強調過去幾乎沒有人任何攝影業界人士知道大會今次的決定，奧斯卡亦從就相關做法咨詢相關人士，業內攝影師在該決定上甚至冇份投票表決，本應是核心的一群人反而慘遭忽視，信末再提出連署名單不斷更新，甚有不達到目的不罷休的意味。