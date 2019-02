【魔雪奇緣2】網友爆電影暗黑理論　竟然同迪士尼創辦人之死有關

迪士尼在2013年發行的《魔雪奇緣》(Frozen)取得了巨大的成功,除了全球收穫12.76億元票房佳續,成為是有史以來最高票房的動畫片,同時連帶電影主題曲《Let It Go》也唱至街知巷聞。最終《魔雪奇緣》大熱勝出,成為當屆奧斯卡最佳動畫及最佳原創歌曲獎得主。可是,當時在網上曾傳出陰謀論,指《魔雪奇緣》暗藏黑暗理論,指電影背後隱藏著關於和華特迪士尼(Walt Disney)的死亡真相。由於《魔雪奇緣2》早前公布新預告,於是這個陰謀論又再次不脛而走。

在2013年上映的《魔雪奇緣》,除了在票房獲得佳續外,還成為當屆奧斯卡最佳動畫片得主。(《魔雪奇緣》劇照)

華特迪士尼與哥哥Roy O. Disney在1923年共同成立了迪士尼兄弟製片廠(Disney Brothers Studio)。5年後,兄弟二人取得重大突破,成功創造了風靡全球的米奇老鼠。據了解,華特迪士尼當時還為米奇獻聲。之後幾年,迪士尼一直都以短片為主打。直到1937年,華特迪士尼嘗試改變製作風格,推出首部長篇動畫電影《雪姑七友》(Snow White and the Seven Dwarfs)。雖然製作上屢遇阻滯,電影成本高達1.5百萬美元。然而,在電影正式上映時,口碑載道。在《雪姑七友》取得空前成功後,迪士尼承接氣勢,推出《木偶奇遇記》(Pinocchio)、《幻想曲》(Fantasia)及《小飛象》(Dumbo)等經典作品。隨著在電影方面取得成績,迪士尼的還希望把業務逐漸擴展到主題公園、電視節目及其他商品上。可是,在1966年,華特迪士尼被確診患上肺癌,同年12月去世。

《魔雪奇緣2》一週前公開新預告,關於華特迪士尼的陰謀論再次浮上水面。(《魔雪奇緣2》劇照)

華特迪士尼死後遺體被冷藏?

隨著迪士尼新作品《魔雪奇緣2》一週前公開首條前導預告,關於華特迪士尼死後遺體冷藏的陰謀論再次浮上水面。據官方文件記載,華特迪士尼死後遺體火化,而迪士尼的女兒Diane Disney Miller亦曾澄清相關謠言:「父親的遺體被冷藏完全是一派胡言,我父親從未想過死後將自己遺體冷凍,我甚至懷疑他從沒聽說人體冷凍技術。」然而,網上有傳聞指,《魔雪奇緣》或隱藏華特迪士尼遺體冷藏的關聯。該陰謀論指出,華特迪士尼遺體冷藏是以便將來科技容許下可以重獲新命。所以迪士尼製作《魔雪奇緣》,他們試圖將這種思想埋藏在電影中,還有指他的遺體至今仍擺放在加勒比海盜主題樂園下。

有陰謀論者指出,迪士尼創辦人華特迪士尼的遺體被冷藏,並擺放在加勒比海盜主題樂園園區下方。(網上圖片)

戲名《Frozen》有重要「任務」

據網上指出,當時在2013年,大家在Google搜尋「Disney frozen」時,出來的結果全部都是關於華特迪士尼遺體冷藏的傳聞。於是迪士尼透過把電影名為《Frozen》,成功把真相埋藏。而在2013年後,大家在Google搜尋「Disney frozen」時,搜尋結果清一色全是關於該部電影,包括出現會跳舞的雪人、兩位公主及流行歌曲《Let it Go》。陰謀論者最後指出,就如《Let it Go》歌詞入面提到,由「Don't let them in」、「Don't let them see」,由初時隱瞞,至「Can't hold it back anymore」、「Let it go」,秘聞或再也忍不住,於是希望大家停止談論。至於真相如何,迪士尼當然沒有回應,至於迪士尼會否以一套戲用來隱藏這傳聞,大家自行判斷。

《魔雪奇緣》成功把網上搜尋結果改變,只留下跟《魔雪奇緣》有關的事件。(《魔雪奇緣》劇照)