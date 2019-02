梅根重返影壇拍18禁電影？　「派對女王」性生活豐富仲有吸毒嗜好

曾經是演員的公爵夫人梅根(Meghan, Duchess of Sussex),自從上年嫁給英國哈利王子後,就退出了娛圈。但近日就有傳梅根王妃將會重回大銀幕,戲中更有相當開放大膽的行為,夜夜笙歌性生活豐富,更有吸毒嗜好。嘩!限制級的程度,皇室接受得到嗎?

公爵夫人梅根(Meghan, Duchess of Sussex)自從在2018年嫁給英國哈里王子後,就退出了演藝圈。(Getty Image)

梅根嫁入皇室後雖然已退出演藝圈,但其實英國皇室的一舉一動都備受大家關注,梅根人氣可算是有升無減。最近就有指有片商看中了她今時今日顯赫的地位,竟大手筆買下一部在2011年拍攝﹑由梅根主演的舊片,準備搬上大銀幕。該作品更是一部限制級的喜劇,相對梅根王妃現時的形象大相逕庭,定必惹來很多話題,影迷當然亦相當期待。

皇室成員的舉動深受外界矚目,梅根與哈里王子由拍拖至結婚,一直都有很多新聞。(Getty Image)

有18禁情節

據知,這部於2011年拍攝的18禁喜劇《The Boys and Girls Guide to Getting Down》,講述一群年輕男女在洛杉磯開party狂歡,而梅根在戲中飾演的角色也是其中一位「派對動物」。性格放蕩不羈,更是一位有吸毒嗜好﹑性生活豐富的「Party Girl」。這樣的故事情節,相信大家已有無限聯想,梅根當時一定沒有吝嗇大騷姣好身材,性感又養眼的鏡頭多到不得了。觀眾大飽眼福的同時,話題性十足,但就讓人擔心電影在梅根成為公爵夫人後才上映,18禁的情節會否觸動皇室的神經?

梅根王妃在2011年拍攝的18禁喜劇《The Boys and Girls Guide to Getting Down》中演「Party Girl」,跟現在的形象大相逕庭。(Getty Image)

其實,梅根從影時的作品,尺度都幾大。她在代表作美劇《Suits》,演出的角色也是一個性感尤物,大曬完美身材,更曾在戲中全裸拍床戲。即使是在電視節目《一擲千金》中,擔任幸運女郎也是以性感形象示人。據知,這次片商花了一大筆錢買下《The Boys and Girls Guide to Getting Down》的版權,電影將會在北美戲院上映。

梅根王妃在戲中其中一幕,更因為羨慕朋友有豐滿的身材,於是在鏡子前用手打量自己的胸部,考慮是否要去隆胸。

梅根與哈里王子由拍拖到結婚,一直已有很多人抨擊她的過去,但梅根曾表示那只是她的事業,是其中一部分的人生而已,不會為自己的過往而覺得丟臉。不過,梅根的是非可算是源源不斷,其中她跟父親Thomas Markle和同父異母的姊姊關係比較疏離,她的家人除了反對她跟哈里王子的婚事,缺席5月的皇室婚禮,更多次向傳媒爆料。最近她的父親Thomas Markle將自己跟女兒梅根的私人信件公開,直指女兒態度強硬不願和好。但繼早前有梅根的好友接受訪問,為她抱不平,這次影星佐治古尼(George Clooney)也出面聲援她。佐治古尼近日接受外國媒體訪問時就批評,傳媒無情的窮追猛打,是否忘記了當年已故的戴安娜王妃,為了避開狗仔隊的追訪形成的悲劇。佐治古尼又話尤其是梅根現已懷孕7個月,對於傳媒收到Thomas Markle的書信,不查真偽,隨即公開別人的私人書信,感到很奇怪。