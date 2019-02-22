【哈利波特】只怪成名太早？　哈利仔坦言有段時間要「借醉」減壓

《哈利波特》（Harry Potter）系列電影成功令戲中多個年輕演員名利雙收，當中包括三位主角，飾演哈利波特的丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）、飾演妙麗的愛瑪屈臣（Emma Watson）及飾演榮恩的路拔格連（Rupert Grint）。然而童星之路並非常人所見般簡單，「榮恩」就曾表示因電影的成功，令他失去了童年。早前「哈利波特」也承認，由於太早成名，令他難以如常人般到公眾場所，最終需要借醉來解決這個問題，所以童星的生活真是有苦自己知。

《哈利波特》令一眾年輕演員提早獲得名利雙收的機會。（劇照）

「飲更多酒精，從而麻醉自己」

「哈利波特」丹尼爾烈格夫早前出席電視節目《Off Camera with Sam Jones》，再次談及成名作《哈利波特》為他帶來名譽，及由此而衍生的壓力時，他表示只能透過酒精來紓緩壓力。而他第一次意識到這種掙扎是在他約十多歲的時候：「當你步入酒吧或酒館時，最快令自己感到不被關注的方法就是喝醉。」雖然哈利仔表示他喝醉後會惹來更多的關注，但至少心理上感受不到：「當你喝醉的時候，你會意識到更多人在觀看你，所以我會飲更多酒精，從而麻醉自己。」但哈利仔表示，「這方法會影響你的心理！」雖然哈利仔承認那段時期出現酗酒問題，然而他從來不會醉醺醺地在片場出現。或者這是哈利仔仍能在娛樂圈打滾的原因。

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「哈利仔」丹尼爾域卡夫（右）出席電視節目《Off Camera with Sam Jones》，談及《哈利波特》為他帶來名譽及壓力。（網上擷圖）

靠朋友戒除酒癮

回望這段不堪回首的歲月，縱然壓力非常大，但他仍覺得他的生活非常美好，並為此而感到愉快：「即使在低潮，我仍然非常喜歡我的工作。我喜歡到片場，而且從來沒有一天因我的情緒而影響工作。從來沒有埋怨『我希望這沒有在我身上發生，希望我不是哈利波特』，這些事從來沒有發生。」最後他透過朋友走出低谷：「我不敢相信我這麼好運，可以遇到一班好友。他們真的關心我，並為我提供很多建議。」最終他也振作起來：「早上醒來的時候，突然跟自己說這可能不太好」，之後慢慢改變心態，最終他在2010年成功戒除酒癮。

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《哈利波特》除了令三位主角成名外，還令其他配角齊齊彈出，可謂非常成功的一套系列作品。（網上圖片）

隨著最終章《哈利波特－死神的聖物》在2011年上映後，丹尼爾烈格夫目前大部分時間都放在獨立電影工作上，而他最新的作品是美劇《Miracle Workers》，跟《雪花高離奇命案》男星Steve Buscemi合作。