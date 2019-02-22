【恭喜八婆】 彭浩翔被荷里活買下版權感興奮：想知邊個演自己

彭浩翔導演執導的賀歲片《恭喜八婆》劇組昨晚（21日）舉行慶功宴，票房大破1300萬大獲佳績，彭導演坦言對成績感到滿意：「特別今年咁多競爭，能夠成為華語賀歲片嘅三甲，已經係一個好難得嘅成績。」

彭浩翔導演、梁詠琪、陳靜（Dada）、謝賢、邵音音及徐天佑等一眾《恭喜八婆》演員出席慶功宴。（葉志明攝）

導演表示戲中每一位演員都表現得非常好，但他仍指名道姓大讚將「八婆」格發揮得淋漓盡致的兩位男演員：「徐天佑同陳奐仁佢哋嗰part最好，佢哋鬧交嗰啲戲好好睇！」另外，《恭喜八婆》代表香港揚威海外入選「大阪亞洲電影節」，同時有荷里活監製相中希望買下版權即將被翻拍做英文版，導演笑言：「都覺得幾興奮㗎！大家都好開心，大家都爭取緊想知道究竟係邊個演自己（個角色）！」

他表示《恭喜八婆》有太多演員，如要拍續集將會很難遷就時間。（葉志明攝）

彭浩翔導演的經典作品《志明與春嬌》適逢十周年，他表示自己透過網友口中才得知，亦慨嘆時間過得實在太快。《春嬌與志明》系列的三部曲可謂是香港人的集體回憶，導演有沒有意再拍第四部？他不排除有這個可能性：「要睇緣分嘅，有時都冇得格硬嘅，而且各人又有各忙，不過我覺得係可以傾下嘅！」