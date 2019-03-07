【星仔打官司．影評】12歲男主角為真實難民　養唔到就唔好生？

《星仔打官司》講述12歲的星仔要控告父母「把他帶來這世上」，把他生下來但沒有好好養育自己，使他住在貧民窟，靠拾荒養家，更被逼輟學。星仔更打算和被爸媽準備賣給成年男人的妹妹離家出走……飾演難民的主角星仔本來也是真正的難民，真情流露的演技令國際紛紛注視這群應被關注的難民街童。

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撰文：MattGor講戲

《星仔打官司》將於3月7日上映。（電影劇照）

社會與電影往往有着密不可分的關係，前輩常說，若要改變社會狀況，新聞和電影是兩大快捷的方法途徑。

電影以社會議題作創作的藍本，無疑是想藉影像與故事的情節來推動社會關注某些議題，因電影對受眾的影響深遠，觀眾看畢電影後不止有自身感受，也會對社會議題多了一份認識與關懷。

入圍本屆奧斯卡最佳外語片，及奪得康城影展評審團獎及天主教人道精神獎的黎巴嫩電影《星仔打官司》正正以難民的議題作故事切入點，藉逃難至黎巴嫩的小難民星仔的悲慘家庭遭遇，來批判黎巴嫩社會呈現的貧窮問題和社會階級分化，也從小男孩的視角藉鏡頭的聚焦和拉近，讓觀眾一步步反思社會不公問題的根源和血緣和家庭的相互關係。

「若要改變社會狀況，新聞和電影是兩大快捷的方法途徑。」（電影劇照）

《星仔打官司》給人最深刻的印象是仿紀錄片形式的拍攝手法和首尾呼應的敘事手法，一個十二歲小孩為何要無情控告對自己有養育之恩的父母，導演以一場緊湊的法庭開場戲便快速倒敍事件的淵源，以星仔回憶的流浪生活情節來交織故事的支線，以打官司法庭戲作引子，緩緩道出難民的生活苦況和生活迫人下扭曲的家庭關係，以細膩的鏡頭、真實的場景、生活化的人物互動讓觀眾身同感受，深深體會到在階級分化社會最底層的難民，在困苦世界中的折磨、艱辛、刻苦和困頓，讓人潸然淚下。

電影以以星仔回憶的流浪生活情節來交織故事的支線。（電影劇照）

《星仔打官司》顯然是一套非常沉重的電影，但電影的高質的不止是劇本的鋪排，而是呈現手法的層次與技巧，120多分鐘的片長的對白與情節都有其心思所在，在人性和價值觀扭曲的世界，不會養和沒能力養的父母不負責任就生小孩，在艱苦的生活成長的星仔和其後出場的嬰孩因而沒了童年，在前路茫茫的環境折磨中長大，無法與世界抗衡，只能表達出最憤慨的控訴。

在前路茫茫的環境折磨中長大，無法與世界抗衡，只能表達出最憤慨的控訴。（電影劇照）

身在繁華的香港，《星仔打官司》看似是一個相隔遙遠的故事，但星仔等一眾素人演員其實不是在演戲，而是在詮釋自己平常每天的現實生活，從難民遭遇看出社會的不公、從生活的艱難看盡人性的醜惡，星仔對生活環境的無奈與無聲吶喊，正好讓觀眾思考社會悲劇的發生是誰的過錯。

從一單官司帶出悲劇的前因後果，再此探討社會問題發生的根源，看完電影，觀眾會明白到星仔只是黎巴嫩難民問題的冰山一角，在人間煉獄的生活環境，難民的生活的確是巨大無比的悲劇。生活再苦再難再絕望，日子還是要過，但從沉重的故事過後，觀眾自不其然會反思星仔的無情控訴並非小事化大，而是不再逆來順受，對殘酷不公社會的無聲咆哮。

《星仔打官司》可說是2019年不得不看的外語片，看後人心不止撼動，而且會重新反思自己是否對現有的生活模式是否有過多的抱怨了？

MattGor 講戲 Rating：4粒半星

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《星仔打官司》點評: 沉重背後的反思」​】

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