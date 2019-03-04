【為副不仁．影評】笑到有腹肌！顛覆想像的反傳統爆笑傳記電影

電影的開頭非常有趣，帶領我們一探迪克切尼（Dick Cheney）的隱私生活，一邊是他年輕時放蕩飲酒作樂，最終因為酒駕而被警察逮捕，另一邊則是他晚年經歷911事件，整個白宮緊急辦公室的人亂成一團，對於美國境內首度的大規模破壞感到恐懼，但是切尼臨危不亂，他反而在其中看到了名利的契機，當我們所有人都失敗，那就代表我有機會可以出頭。沉默者，才能擁有最後的勝利。

《為副不仁》於爛番茄網站獲得66%好評。（網站截圖）

導演亞當麥奇（Adam Mckay）拍了《喪爆型警》（The Other Guys）、《搶閘男主播》（Anchorman）系列等瘋狂喜劇之後，當年以一部《沽注一擲》（The Big Short）橫空出世，四條不同支線作為串連，雖然毫無交集但卻預備在美國的金融災難中大賺一筆，然而更讓影迷欣喜的是亞當麥奇佐以大量的流行文化元素作為拼貼，有性感美女，有流行搖滾音樂，也有瘋狂快速剪輯，亞當麥奇透過影像告訴銀幕前的觀眾，我可不是過去那個拍鬧劇的導演那樣簡單，有獨樹一格的幽默，更有不可多得的敏銳觀察，視角極為聰明，每個人都是話中有話，解析了傳記電影的全新類型。

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這一次，故事主角是迪克切尼（基斯頓比爾飾演），就是那個一直跟在小布殊（George W. Bush）身旁，總是一派老練精明，看似沒什麼作為，卻等到後來很久以後，我們才發現曾為能源公司總裁的他，可能有透過伊拉克戰爭從中獲利大賺一筆，但多年以來媒體及政府單位苦無證據，不知如何起訴，也無法證明他是否有犯罪，這個一代梟雄，總是走得特別前面。

迪克切尼由基斯頓比爾飾演。（《為副不仁》劇照）

主角不是當過8年總統的小布殊（森洛維飾演)，也不是一手主導伊拉克戰爭的時任國防部長拉姆斯菲爾德（史提夫卡路爾飾演)，我們透過電影銀幕滿足了一切狡獪的想像，迪克切尼原本來自耶魯大學，卻因為放縱玩樂飲酒而被退學，一度成為電線工人，但他的野心從未減少，他有個比他更充滿野心的妻子琳恩（艾美阿當絲飾演），他有敏銳的觀察及精明的口才，不常使出絕招，但絕對會抓住時間讓敵手一刀斃命，他如此狡猾，卻又時常讓我們看到他極為愛家的一面，他會默默在妻子睡着時在一旁看着她，立誓說會保護她，也不忘用莎士比亞戲劇的對白與妻子調情，得知女兒是同性戀，他不顧妻子的憤怒立刻上前給予小女兒擁抱：「沒事的，沒事的」，他進入政壇之後再也沒有喝酒誤事，他從未有任何緋聞，唯一的慾望就是權力。

妻子琳恩由艾美阿當絲飾演。（《為副不仁》劇照）

看起來很完美，實際上卻是個惡魔，這就是亞當麥奇的高明，他讓迪克切尼這一種人物呈現出前所未有的厚度，畢竟小布殊的故事我們看過太多，他以娛樂性的角度來帶領我們看到另外一面，讓我們自然而然浸沐在愉快的節奏，像是瘋狂喜劇，一點也不像是生硬的政治紀事，片中更不乏出現流行音樂、超級英雄等元素，電影演到一半還有刻意浮現演員字幕，硬是跟觀眾開玩笑，表示我們已經演完，卻又突然插入切尼成為副總統的劇情，更別說電影最後還有片尾畫面彩蛋呢！

很聰明，但實在是似曾相識，我們早在《沽注一擲》就看過類似的東西了。

電影其實更像是米高摩亞（Michael Moore）會拍的電影，立場很明顯，完全忘了民主黨的存在，忘了奧巴馬政權私下對ISIS組織的武器挹注，忘了鮑威爾（Colin Powell）當初拿着一罐白色粉末揚言伊拉克有毀滅性武器，然後小布殊執導的一連串荒謬事件，則歸咎他是個智商不高的笨蛋，才會被切尼操控。

鮑威爾由Tyler Perry扮演。（《為副不仁》劇照）

《為副不仁》也把總統專制、限制隱私權、媒體壟斷以及伊拉克戰爭的責任全丟給了副總統迪克切尼，切尼確實是權傾一世的地下總統，或許過於明顯的立場是為了讓電影變得更娛樂化，讓主題可以單一，不那麼亂，但是政治電影本來就蠻難拍，又是要拍這麼近代的知名人物，不像尼克遜（Richard Nixon）或是甘迺迪（John F. Kennedy）的發揮程度這麼大。

然後基斯頓比爾那種體型豐腴，老奸巨猾的權謀式演法，不就是現在的羅素高爾（Russell Crowe）嗎？可惜電影沒有直接找羅素高爾來演，還讓基斯頓比爾硬是肥了20公斤。還讓他大喊痛苦吃不消，這也是投射到現實生活中的一場惡戲了吧。

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