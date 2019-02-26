【銃夢．影評】齋睇Alita啲表情已值回票價！內外兼備的戰鬥天使

占士金馬倫講求特效與技術的嚴苛細膩人盡皆知，曾打造出《異形2》（Aliens）、《未來戰士》（The Terminator）二部曲以及《阿凡達》（Avatar）等科幻大作；而《銃夢：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel）這部孕育已久的理想大作，不僅沒辜負影迷等候多時的期望，還隨之揮去荷李活「日漫改編真人電影」的必敗魔咒，大家快忘掉慘不忍睹如惡夢一般的、被戲謔為《龍珠：全面退化》的《龍珠：全新進化》（Dragonball Evolution）與美版《死亡筆記》（Death Note），準備迎接《銃夢：戰鬥天使》這部正宗且保有原汁原味的漫改傑作！

《銃夢：戰鬥天使》成功打破荷李活「日漫改編真人電影」的必敗魔咒。（《銃夢：戰鬥天使》劇照）

《銃夢：戰鬥天使》忠實呈現漫畫原著

筆者對《銃夢》這套漫畫系列並不是很熟悉，只知道占士金馬倫發想本片靈感的主要推手之一是吉拿域戴拖路（Guillermo del Toro），兩位科幻宅男心有靈犀，都臣服於木城幸人（木城ゆきと）筆下的漫畫創作；相較於同樣具有「Cyberpunk」的元素與色彩的《攻殼機動隊》（Ghost in the Shell）系列，舉凡2017年的荷李活版本，找來缺乏執導同屬性作品的經驗與涉獵的Rupert Sanders，電影成品不僅不斷消費押井守的動畫版電影，更是翻拍的不三不四，也僅有還原場景與美術夠忠實，並無實質的突破。

施嘉莉祖安遜即使大賣性感，《攻殼機動隊》仍然負評如潮。（《攻殼機動隊》劇照）

反之《銃夢：戰鬥天使》校正了此問題，但也同樣有着特效大於文本的毛病（但不足以成為硬傷），甚至在情感戲描寫還有些灑狗血，但整體的賣相與觀感而論，可謂瑕不掩瑜、有足夠的吸引力，而不違逆原作，文本本身的瑕疵，也不影響整體觀感。

雖然這次並非大廚占士金馬倫親自料理，但主導本片大局的導演羅拔洛迪格斯（Robert Rodriguez）也不是省油的燈，也許本片在占士金馬倫的調理之下，還是有着鮮明的影像格局與風格（更像是占士金馬倫的孩子），但這不代表本片並無羅拔洛迪格斯的影像痕跡存在；酒吧那場打戲，肆無忌憚又洋洋灑灑，犀利而不失優雅的電玩感調度，很明顯的是出自於羅拔洛迪格斯之手，「摩動球」（Motorball）競賽更是全片最優質的一場戲，3D效果的發揮可謂淋漓盡致。

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+ 7 + 6 + 5

另外我得給予本片的女主角羅莎沙拉撒（Rosa Salazar）一個肯定，即使頂着厚重的CGI與動畫面容，卻感受不到一絲虛假，臉部表情的生動，角色情緒也成功體現；很可惜馬許沙拉艾利（Mahershala Ali）的發揮不多，不過論演技與火候上的確是全片最平穩的。

忠於自己，不淪為庸俗之作

本片劇本相對地單薄，但我肯定《銃夢：戰鬥天使》的點，並非聚焦在文本方面，而是那絕非虛有其表的真本事，也是我最欣賞占士金馬倫這位導演的地方，跟隨商業化的潮流，卻不淪為庸俗與制式，真材實料且不過於美化；還記得之前占士金馬倫抨擊《神奇女俠》（Wonder Woman）的那番批評嗎？《銃夢：戰鬥天使》其宣揚的自由意志與女性角色的意識與符號，即為占士金馬倫體現此觀點的正面迎擊。

占士金馬倫筆下的艾莉達（Alita），其不屈不撓的堅毅，同時也對自己身份及為何存在於世的探索，前者的女權意識、後者則為自由與人機間的思辨，只能說是各有千秋，也無從比較。

艾莉達真摰情感成功令影迷留下深刻印象。（《銃夢：戰鬥天使》劇照）

整體而言，《銃夢：戰鬥天使》雖然並非完美無瑕，但足以名留影史，製作水平質量夠高，Weta工作室（Weta Workshoop）鉅細靡遺、一磚一瓦的成果皆能見識，敘事緊湊、打鬥場面花俏，且不會使觀眾感到格格不入，不敢為本片冠上「占士金馬倫再造《阿凡達》」的美譽，但以本片所繳出的優秀成績而論，足以成為占士金馬倫創作生涯中另一部獨樹一幟的科幻大作，在我們等待遲遲尚未問世的《阿凡達2》之前，先來觀賞《銃夢：戰鬥天使》當作開胃前菜吧！

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+ 8 + 7 + 6

據悉，本片已有開發「電影三部曲」的計劃，電影末段停頓的時間點更是使人心癢難耐，即為本三部曲的開始，便也埋下續作的伏筆，而且揭露隱藏於幕後的大魔王廬山真面目之時更是令人驚喜，要說服這位「神秘嘉賓」出演商業大片也是相當不容易呢。不過目前只希望本片的票房不要太差，使其續作胎死腹中了。

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