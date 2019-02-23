【炸雞特攻隊】韓國破入座紀錄　戲中「特色炸雞」邊度有得食？

韓國人氣電視劇《來自星星的你》中，因為全智賢一句「炸雞一定要配啤酒」，而她在劇中又食得津津有味，令到當時香港都掀起一鼓炸雞熱潮！6年後，看來又會因為另一套電影《炸雞特攻隊》，喚醒大家對炸雞的渴望！

當年韓國炸雞業必定要感謝《來自星星的你》的千頌伊！（網上圖片）

《炸雞特攻隊》由《李屍朝鮮》（Kingdom）柳承龍、李東輝、李荷妮、陳善圭、孔明等人主演，連續一個月穩坐單日票房no.1，截止昨日（22日）韓國已突破1500萬入場人次，成為韓國電影史上近5年首部衝破1500萬人次的電影之餘，同樣超越了《屍殺列車》、《逆權司機》、《與神同行》系列以及《阿凡達》的紀錄，可謂勢頭超勁！

這是一套「炸雞」比5個主角更出位的電影。（劇照）

《炸雞特攻隊》3月28日正式在香港上映，但究竟這套電影有何吸引之處呢？故事講述5名警察組成緝毒小隊，日日在黑幫對面的炸雞店打躉兼監視他們的一舉一動。由於炸雞店生意冷清，隊長柳承龍把心一橫將其接手，誰知最廢的組員不是豬隊友，製作出令人食到黯然銷魂的炸雞！

可惜柳承龍拍戲時，因為正值減肥，無得大吃大喝！（劇照）

【炸雞特攻隊】破《屍殺列車》紀錄 柳承龍減肥呻孔明大大啖食雞

整套電影除了大放笑彈之外，理所當然地炸雞無疑同是主角之一，戲中招牌菜的「水原牛肋排炸雞」正是令影迷睇到流晒口水的「名物」！不過這味令人食指大動的美食，在韓國現實中竟然是不存在的！完完全全是為了這部電影才誕生的新料理，不少韓國人看畢電影後，紛紛上網查證，邊到才可食到「水原牛肋排炸雞」。

得不到的最想得到，劇組都因為群情洶湧，不得不公開「水原牛肋排炸雞」的食譜！（網上圖片

有韓國Youtuber就親自試整「水原牛肋排炸雞」，牛肋排醬的材料包括：豉油300ml、糖260g、味精5g、胡椒10g、糖漿15ml、食用油30ml、芝麻油20ml、辣椒醬（Chilly Seasoning）13g、切碎洋蔥175g、蒜頭75g和可樂125g。（影片截圖）

由於「水原牛肋排炸雞」是戲中的「假想」熱賣品，但就基於群眾壓力下，令到劇組不得不公開其食譜。先將處理好的雞在牛奶浸30分鐘，再將牛奶倒掉，以1:1比例，攪拌好1.5杯炸粉和水，均勻地將雞沾好炸粉，第1次炸7分鐘左右令它變得脆身，第2次再炸2分鐘左右，再放在牛肋排醬中細火煮3分鐘左右就完成了！

有沒有貪吃的影迷想試整一下呢？陳善圭為此更帶了30隻雞回家練習，同時因為炸雞太香，忍不住邊練習邊吃！（劇照）

而早前導演李炳憲在接受記者提問「會不會將戲中的人氣『水原牛肋排炸雞』商品化？）時，他：「雖然不知道將來會如何，但目前為止仍是抱住『不會追求將此商標化』的想法，希望大家可以開心地活用『水原牛肋排炸雞』的食譜。」

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